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Brasil x EUA: 68% dos ingressos em Fortaleza foram comprados por mulheres

Arena Castelão terá mais de 41 mil torcedores para amistoso feminino nesta terça

PorGiselly Correa BarataSão Paulo (SP)
09/06/2026 17:33
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Tainá Maranhão atende torcedores em frente ao hotel da Seleção Brasileira em Fortaleza. (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)
Tainá Maranhão atende torcedores em frente ao hotel da Seleção Brasileira em Fortaleza. (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)

A um ano da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no Brasil, os amistosos entre a Seleção Brasileira e os Estados Unidos têm mobilizado milhares de torcedores. Segundo dados da Bilheteria Digital (BD), há forte presença feminina entre os compradores de ingressos.

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    • Em Fortaleza, palco do segundo amistoso entre as seleções nesta terça-feira (9), as mulheres representam 68% das compras realizadas, enquanto os homens correspondem a 32%. Em São Paulo, onde as equipes se enfrentaram no último sábado, a participação feminina foi ainda maior: 75% dos ingressos foram adquiridos por mulheres.

    Os dados também mostram diferenças no perfil dos torcedores de cada cidade-sede. Em Fortaleza, 79% dos ingressos foram comprados por moradores do Ceará, evidenciando a força do público local. Já em São Paulo, 56% das compras partiram de torcedores do próprio estado, indicando a presença significativa de visitantes de outras regiões do país.

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    Para acessar os estádios, os torcedores precisam realizar previamente o cadastro de biometria facial, procedimento obrigatório adotado para a entrada nas arenas. O registro é feito de forma online e deve ser concluído antes do dia da partida.

    — É uma satisfação para a BD atuar ao lado da CBF em uma operação dessa relevância para o esporte brasileiro. Além da expectativa de público, os dados mostram a força que o futebol feminino vem ganhando no país. Estamos falando de uma modalidade que mobiliza torcedores, impulsiona deslocamentos entre cidades e atrai um público majoritariamente feminino. Nosso papel é garantir uma jornada simples, segura e eficiente para que a experiência do torcedor esteja à altura da importância desses confrontos e do momento que o futebol feminino vive no Brasil — disse Guilherme Feldman, CEO da Bilheteria Digital.

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