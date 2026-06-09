Brasil x EUA: 68% dos ingressos em Fortaleza foram comprados por mulheres Arena Castelão terá mais de 41 mil torcedores para amistoso feminino nesta terça

A um ano da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no Brasil, os amistosos entre a Seleção Brasileira e os Estados Unidos têm mobilizado milhares de torcedores. Segundo dados da Bilheteria Digital (BD), há forte presença feminina entre os compradores de ingressos.

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Em Fortaleza, palco do segundo amistoso entre as seleções nesta terça-feira (9), as mulheres representam 68% das compras realizadas, enquanto os homens correspondem a 32%. Em São Paulo, onde as equipes se enfrentaram no último sábado, a participação feminina foi ainda maior: 75% dos ingressos foram adquiridos por mulheres.

Os dados também mostram diferenças no perfil dos torcedores de cada cidade-sede. Em Fortaleza, 79% dos ingressos foram comprados por moradores do Ceará, evidenciando a força do público local. Já em São Paulo, 56% das compras partiram de torcedores do próprio estado, indicando a presença significativa de visitantes de outras regiões do país.

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Para acessar os estádios, os torcedores precisam realizar previamente o cadastro de biometria facial, procedimento obrigatório adotado para a entrada nas arenas. O registro é feito de forma online e deve ser concluído antes do dia da partida.

— É uma satisfação para a BD atuar ao lado da CBF em uma operação dessa relevância para o esporte brasileiro. Além da expectativa de público, os dados mostram a força que o futebol feminino vem ganhando no país. Estamos falando de uma modalidade que mobiliza torcedores, impulsiona deslocamentos entre cidades e atrai um público majoritariamente feminino. Nosso papel é garantir uma jornada simples, segura e eficiente para que a experiência do torcedor esteja à altura da importância desses confrontos e do momento que o futebol feminino vive no Brasil — disse Guilherme Feldman, CEO da Bilheteria Digital.

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O Brasil venceu os Estados Unidos por 2 a 1 no último sábado (6), na Neo Química Arena. (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)

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