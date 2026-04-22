A sétima rodada do Brasileirão Feminino reforçou o equilíbrio na parte de cima da tabela com Corinthians, Palmeiras e São Paulo dividindo a liderança.

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Na sequência, o Bahia aparece como destaque positivo, enquanto Cruzeiro e Flamengo ainda figuram na zona de classificação, mas com menor margem. No bloco intermediário, equipes como Ferroviária, Internacional e Fluminense seguem vivas na briga.

Na parte de baixo da tabela, a disputa contra o rebaixamento continua acirrada. Juventude, Vitória e América-MG tentam reagir, enquanto o Botafogo aparece em situação delicada, mas com um jogo a menos, o que pode alterar o cenário quando a rodada for completada. O confronto entre Vitória e Botafogo, previsto para esta quarta-feira (22), acabou adiado e será disputado apenas no dia 31 de maio.

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O Corinthians venceu o Juventude fora de casa, o Palmeiras superou o Fluminense como visitante e o São Paulo bateu o Grêmio. O Bahia também chamou atenção ao derrotar o Flamengo longe de seus domínios.

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Partida entre Corinthians x Red Bull Bragantino, realizado esta noite no Parque São Jorge, jogo válido pelo Brasileirão Feminino 2026. São Paulo / SP / Brasil - 03/04/2026. Foto: ©Rodrigo Gazzanel / Ag. Corinthians

Resultados da 7ª rodada

Ferroviária 4 x 1 América-MG

Santos 1 x 1 Atlético-MG

São Paulo 3 x 1 Grêmio

Juventude 0 x 1 Corinthians

Flamengo 1 x 3 Bahia

Bragantino 3 x 1 Mixto-MT

Fluminense 1 x 2 Palmeiras

Cruzeiro 1 x 2 Internacional

Vitória x Botafogo (adiado)

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Isa Guimarães, atacante do São Paulo, comemora gol contra o Grêmio. (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Jogos da 8ª rodada

24/04, 21h – Corinthians x Ferroviária – Parque São Jorge

25/04, 16h – Flamengo x Vitória – Luso-Brasileiro

25/04, 19h – Internacional x Juventude – Sesc Campestre

26/04, 11h – Bragantino x Cruzeiro – Benitão

26/04, 16h – Mixto-MT x Fluminense – Dutrinha

27/04, 18h – América-MG x São Paulo – Independência

27/04, 20h – Palmeiras x Santos – Allianz Parque

27/04, 21h – Atlético-MG x Botafogo – Arena MRV

28/04, 18h – Bahia x Grêmio – Arena Cajueiro