Corinthians, Palmeiras e São Paulo mantêm liderança no Brasileirão Feminino
Disputa pela ponta continua acirrada após a 7ª rodada
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A sétima rodada do Brasileirão Feminino reforçou o equilíbrio na parte de cima da tabela com Corinthians, Palmeiras e São Paulo dividindo a liderança.
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Na sequência, o Bahia aparece como destaque positivo, enquanto Cruzeiro e Flamengo ainda figuram na zona de classificação, mas com menor margem. No bloco intermediário, equipes como Ferroviária, Internacional e Fluminense seguem vivas na briga.
Na parte de baixo da tabela, a disputa contra o rebaixamento continua acirrada. Juventude, Vitória e América-MG tentam reagir, enquanto o Botafogo aparece em situação delicada, mas com um jogo a menos, o que pode alterar o cenário quando a rodada for completada. O confronto entre Vitória e Botafogo, previsto para esta quarta-feira (22), acabou adiado e será disputado apenas no dia 31 de maio.
O Corinthians venceu o Juventude fora de casa, o Palmeiras superou o Fluminense como visitante e o São Paulo bateu o Grêmio. O Bahia também chamou atenção ao derrotar o Flamengo longe de seus domínios.
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Resultados da 7ª rodada
- Ferroviária 4 x 1 América-MG
- Santos 1 x 1 Atlético-MG
- São Paulo 3 x 1 Grêmio
- Juventude 0 x 1 Corinthians
- Flamengo 1 x 3 Bahia
- Bragantino 3 x 1 Mixto-MT
- Fluminense 1 x 2 Palmeiras
- Cruzeiro 1 x 2 Internacional
- Vitória x Botafogo (adiado)
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Jogos da 8ª rodada
- 24/04, 21h – Corinthians x Ferroviária – Parque São Jorge
- 25/04, 16h – Flamengo x Vitória – Luso-Brasileiro
- 25/04, 19h – Internacional x Juventude – Sesc Campestre
- 26/04, 11h – Bragantino x Cruzeiro – Benitão
- 26/04, 16h – Mixto-MT x Fluminense – Dutrinha
- 27/04, 18h – América-MG x São Paulo – Independência
- 27/04, 20h – Palmeiras x Santos – Allianz Parque
- 27/04, 21h – Atlético-MG x Botafogo – Arena MRV
- 28/04, 18h – Bahia x Grêmio – Arena Cajueiro
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