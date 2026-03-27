Com um segundo tempo perfeito, o São Paulo venceu o Palmeiras por 3 a 0 na noite desta sexta-feira (27), em Cotia, pela 5ª rodada do Brasileirão Feminino. Isa, Aline Milene e Carol Gil balançaram as redes para as Soberanas.

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O Tricolor subiu para a quinta colocação, com 8 pontos, enquanto o Palmeiras se manteve na liderança, mas amargou a primeira derrota na competição.

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Como foi a vitória do São Paulo contra o Palmeiras

Depois de um primeiro tempo equilibrado, mas com melhores chances tricolores, o São Paulo voltou do intervalo decidido a transformar superioridade em gols. E precisou de pouco tempo para isso. Aos cinco minutos, Isa mostrou oportunismo dentro da área, antecipou a marcação e abriu o placar, premiando a postura agressiva da equipe.

O gol deu ainda mais confiança às Soberanas, que passaram a controlar o jogo com intensidade e velocidade nas transições. Aos 16, foi a vez de Aline Milene aparecer com categoria. A volante recebeu entre as zagueiras, driblou a marcação e finalizou com precisão para ampliar a vantagem.

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Com o Palmeiras exposto, o São Paulo seguiu pressionando e encontrou espaços com naturalidade. A construção das jogadas passava pelos pés de quem mais desequilibrava na noite. Isa seguia participativa, acelerando contra-ataques e criando problemas constantes para a defesa adversária.

O terceiro gol saiu em mais uma jogada bem trabalhada. Após contra-ataque puxado por Crivelari, a bola chegou em Carol Gil, que apareceu com liberdade e finalizou com tranquilidade para fechar o placar.

Sem reação, o Palmeiras pouco conseguiu produzir diante de um São Paulo organizado, intenso e eficiente.

Bia Zaneratto, do Palmeiras, e Calazans, do São Paulo, durante Choque-Rainha. (Foto: Rebeca Reis/Staff Images Woman/CBF)

SÃO PAULO X PALMEIRAS - FICHA TÉCNICA

Brasileirão Feminino - 5ª rodada Data: sexta-feira, 27 de março Local: CT Laudo Natel, em Cotia (SP) Horário: 21h30 Gols: Isa, Aline Milene e Carol Gil

SÃO PAULO: Carlinha, Serrana, Calazans (Bruna Calderan), Tayla, Rafa Soares, Clara (Carol Gil), Preininger, Robinha (Karla Alves), Aline (Mylena Carioca), Criverlari e Isa. Técnico: Thiago Viana.

PALMEIRAS: Kate Tapia, Rhay Coutinho (Ana Guzmán), Poliana, Pati Maldaner, (Carla Tays), Raíssa Bahia, Emily Assis, Andressinha, Ingryd Lima, Brena (Duda Santos), Bia Zaneratto e Tainá Maranhão. Técnica: Rosana Augusto.