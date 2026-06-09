Kerolin agradece apoio da torcida em Fortaleza e vê legado para o futebol feminino Atacante da Seleção celebrou possível recorde de público no Nordeste

Às vésperas do segundo amistoso contra os Estados Unidos, a atacante Kerolin destacou o crescimento do apoio da torcida à Seleção Feminina e agradeceu o carinho recebido pelas jogadoras nesta Data Fifa. A expectativa é de mais de 38 mil torcedores na Arena Castelão, em Fortaleza, número que pode estabelecer um novo recorde de público no Nordeste.

A Seleção Brasileira enfrenta os Estados Unidos nesta terça-feira, às 21h30, na Arena Castelão. As entradas para o setor superior norte custam entre R$ 40, mais taxa do site. Clique aqui para saber mais. Para a atacante, o momento vivido pela Seleção reflete uma conexão cada vez maior entre as atletas e os torcedores brasileiros.

— A gente fica muito feliz. Comentamos uma com a outra que é um momento muito especial para nós, porque o brasileiro realmente está apoiando muito nossa trajetória. Eles querem assistir, eles sentem orgulho, a gente vê muita entrega de vocês também. Então, de novo, muito obrigada por esse acolhimento, é muito importante para nós — afirmou.

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Kerolin também citou as declarações da técnica dos Estados Unidos, Emma Hayes, que se mostrou impressionada com a atmosfera criada pela torcida brasileira na Neo Química Arena durante a vitória do Brasil por 2 a 1 no primeiro amistoso entre as seleções.

— Vendo, por exemplo, as respostas da Emma, treinadora dos EUA, falando sobre o torcedor brasileiro, significa muito, é muita motivação — disse.

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Além do incentivo dentro das quatro linhas, a atacante ressaltou a importância de transformar o interesse do público em legado para a modalidade. Segundo ela, a mobilização em torno da Seleção pode ajudar a fortalecer o futebol feminino e ampliar investimentos na modalidade.

— E também deixar um legado aqui em Fortaleza, para investir mais na modalidade, para acreditar nas mulheres, porque é muito importante, e esse acolhimento já fala disso. E que continuem fazendo pelas mulheres — completou.

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