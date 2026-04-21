Fora de casa, Palmeiras vence Fluminense no Brasileirão Feminino
Tainá Maranhão garantiu os três pontos das Palestrinas
- Matéria
- Mais Notícias
O Palmeiras venceu o Fluminense por 2 a 1 nesta terça-feira (21), pela sétima rodada do Brasileirão Feminino, no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ). O gol decisivo saiu nos acréscimos do segundo tempo, com Tainá Maranhão, após empate construído ainda na etapa inicial por Bia Zaneratto. Bruna Cotrim havia aberto o placar para as donas da casa.
Com o resultado, as Palestrinas chegam aos 16 pontos e assumem a vice-liderança da competição, empatadas com o líder Corinthians, mas atrás no saldo de gols. Já o Fluminense estaciona nos 11 pontos e aparece na parte intermediária da tabela, dentro da zona de classificação, mas pressionado pelos concorrentes diretos.
+ Aposte em jogos do Brasileirão Feminino
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Como foi a virada do Palmeiras
O roteiro da partida contrariou o domínio inicial do Palmeiras. Mais presente no campo de ataque, a equipe paulista criou as melhores chances, mas viu o Fluminense sair na frente aos 11 minutos, em jogada de bola parada concluída por Bruna Cotrim. A resposta veio aos 24, quando Bia Zaneratto converteu pênalti sofrido por Brena e deixou tudo igual antes do intervalo.
Na volta do intervalo, o cenário se manteve: posse e pressão do Palmeiras contra um Fluminense reativo, apostando nos contra-ataques. A igualdade persistiu até os acréscimos, quando a insistência alviverde foi premiada. Aos 50 minutos, Tainá Maranhão aproveitou sobra na área e decretou a virada, garantindo três pontos importantes na briga pelas primeiras posições.
➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Na próxima rodada, o Fluminense visita o Mixto-MT, enquanto o Palmeiras encara o Santos no Allianz Parque.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias