A próxima Data Fifa da Seleção Brasileira Feminina contará com dois amistosos contra os Estados Unidos, com jogos marcados para São Paulo (SP) e Fortaleza (CE), nos dias 6 e 9 de junho. As partidas serão realizadas na Neo Química Arena e na Arena Castelão, respectivamente.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

A janela internacional começa em 1º de junho e segue até o dia 9. O primeiro confronto será disputado no sábado, dia 6, às 18h30, na Neo Química Arena. Já o segundo compromisso acontece na terça-feira, dia 9, às 21h30, na Arena Castelão.

— Serão dois jogos muito importantes para o nosso crescimento. Os EUA têm uma seleção excelente com muitas opções de atletas de alto nível. Elas sao historicamente a seleção mais vencedora e o retrospecto contra o Brasil é muito favorável a elas. Mas nosso trabalho está focado em construir uma nova história e enfrentá-las será mais um passo importante. Jogar no Brasil também será ótimo para termos o apoio do nosso torcedor e todos acompanharem dois jogos de alto nível e com grandes jogadoras dos dois lados — avaliou o técnico Arthur Elias.

continua após a publicidade

+ Aposte em jogos de futebol feminino

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

São Paulo volta a receber a Seleção Feminina

Tradicional palco do futebol feminino brasileiro, a Neo Química Arena, estádio do Corinthians, terá mais um jogo da Seleção Feminina. O último foi na vitória por 3 a 1 contra o Japão, em maio de 2025, quando recebeu mais de 33 mil torcedores.

continua após a publicidade

Seleção feminina está entre as dez melhores do mundo. (Foto: Staff Images Woman/ CBF)

Fortaleza volta a recebê-las

A última vez que a Seleção Brasileira feminina atuou em Fortaleza foi em 23 de julho de 2016, quando venceu a Austrália por 3 a 1 em amistoso disputado no Estádio Presidente Vargas. A partida fez parte da preparação para os Jogos Olímpicos do Rio e marcou uma das raras passagens da equipe pela capital cearense, que desde então não voltou a receber jogos da Seleção Feminina principal.