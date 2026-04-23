Seleção Feminina confirma amistosos contra os EUA em São Paulo e Fortaleza
Terceira Data Fifa do ano será entre os dias 1º e 9 de junho
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A próxima Data Fifa da Seleção Brasileira Feminina contará com dois amistosos contra os Estados Unidos, com jogos marcados para São Paulo (SP) e Fortaleza (CE), nos dias 6 e 9 de junho. As partidas serão realizadas na Neo Química Arena e na Arena Castelão, respectivamente.
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A janela internacional começa em 1º de junho e segue até o dia 9. O primeiro confronto será disputado no sábado, dia 6, às 18h30, na Neo Química Arena. Já o segundo compromisso acontece na terça-feira, dia 9, às 21h30, na Arena Castelão.
— Serão dois jogos muito importantes para o nosso crescimento. Os EUA têm uma seleção excelente com muitas opções de atletas de alto nível. Elas sao historicamente a seleção mais vencedora e o retrospecto contra o Brasil é muito favorável a elas. Mas nosso trabalho está focado em construir uma nova história e enfrentá-las será mais um passo importante. Jogar no Brasil também será ótimo para termos o apoio do nosso torcedor e todos acompanharem dois jogos de alto nível e com grandes jogadoras dos dois lados — avaliou o técnico Arthur Elias.
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