Trio espanhol apita amistoso entre Brasil e Estados Unidos; confira arbitragem Paola Cebollada Lopez comandará partida

A arbitragem do amistoso entre Brasil e Estados Unidos, na Arena Castelão, será composta majoritariamente por arbitragem espanhola. A responsável pelo apito será Paola Cebollada Lopez, que terá como assistentes suas compatriotas Silvia Fernandez Perez e Rocío Puente Pino.

A equipe de arbitragem contará ainda com participação brasileira: Deborah Cecilia Cruz Correia atuará como quarta árbitra, enquanto Eveliny Almeida será a inspetora da partida.

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No árbitro de vídeo, a espanhola María Eugenia Gil Soriano comandará o VAR, auxiliada por Judit Romano García. A observação do sistema ficará sob responsabilidade da brasileira Cleidy Mary.

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Brasil e Estados Unidos voltam a se enfrentar nesta terça-feira (9), às 21h30 (horário de Brasília), em Fortaleza. O confronto marca o encerramento da Data Fifa para as duas seleções e terá transmissão da TV Globo, da GE TV e do Sportv.

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Brasil e Estados Unidos se enfrentam nesta Data Fifa. (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)

Arbitragem

Árbitra: Paola Cebollada Lopez (Espanha) Assistente 1: Silvia Fernandez Perez (Espanha) Assistente 2: Rocío Puente Pino (Espanha) Quarta árbitra: Deborah Cecilia Cruz Correia (Brasil) Inspetora: Eveliny Almeida (Brasil) VAR: María Eugenia Gil Soriano (Espanha) Assistente VAR: Judit Romano García (Espanha) Observadora VAR: Cleidy Mary (Brasil)

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