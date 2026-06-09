logo Lance!
Logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasJogos de HojeVídeos

Trio espanhol apita amistoso entre Brasil e Estados Unidos; confira arbitragem

Paola Cebollada Lopez comandará partida

PorGiselly Correa BarataSão Paulo (SP)
09/06/2026 11:14
Favorite o Lance! no Google
Lateral Isabela disputa bola em Brasil x EUA. (Foto: Lívia Vilas Boas/CBF)
Lateral Isabela disputa bola em Brasil x EUA. (Foto: Lívia Vilas Boas/CBF)

A arbitragem do amistoso entre Brasil e Estados Unidos, na Arena Castelão, será composta majoritariamente por arbitragem espanhola. A responsável pelo apito será Paola Cebollada Lopez, que terá como assistentes suas compatriotas Silvia Fernandez Perez e Rocío Puente Pino.

  • Marta é ovacionada na Neo Química Arena antes de Brasil x EUA. (Lívia Villas Boas/CBF)

    Arthur Elias confirma Marta em Brasil x EUA: ‘Vai jogar’

    Futebol Feminino
    Há 14 horas
  • Kerolin, atacante da Seleção Brasileira, atende fãs em Fortaleza. (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)

    Kerolin agradece apoio da torcida em Fortaleza e vê legado para o futebol feminino

    Futebol Feminino
    Há 13 horas
  • Emma Hayes treina os Estados Unidos desde 2024. (Foto: USWNT/Reprodução)

    Emma Hayes exalta torcida do Brasil após derrota dos EUA: ‘Nunca vi nada assim’

    Futebol Feminino
    Há 14 horas

    • A equipe de arbitragem contará ainda com participação brasileira: Deborah Cecilia Cruz Correia atuará como quarta árbitra, enquanto Eveliny Almeida será a inspetora da partida.

    ➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

    No árbitro de vídeo, a espanhola María Eugenia Gil Soriano comandará o VAR, auxiliada por Judit Romano García. A observação do sistema ficará sob responsabilidade da brasileira Cleidy Mary.

    continua após a publicidade

    Brasil e Estados Unidos voltam a se enfrentar nesta terça-feira (9), às 21h30 (horário de Brasília), em Fortaleza. O confronto marca o encerramento da Data Fifa para as duas seleções e terá transmissão da TV Globo, da GE TV e do Sportv.

    ➡️ Brasil x EUA: onde assistir, ingressos e escalações para amistoso feminino

    Brasil e Estados Unidos se enfrentam nesta Data Fifa. (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)
    Brasil e Estados Unidos se enfrentam nesta Data Fifa. (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)

    Arbitragem

    1. Árbitra: Paola Cebollada Lopez (Espanha)
    2. Assistente 1: Silvia Fernandez Perez (Espanha)
    3. Assistente 2: Rocío Puente Pino (Espanha)
    4. Quarta árbitra: Deborah Cecilia Cruz Correia (Brasil)
    5. Inspetora: Eveliny Almeida (Brasil)
    6. VAR: María Eugenia Gil Soriano (Espanha)
    7. Assistente VAR: Judit Romano García (Espanha)
    8. Observadora VAR: Cleidy Mary (Brasil)

    💸Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    continua após a publicidade
    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Kerolin, atacante da Seleção Brasileira, atende fãs em Fortaleza. (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)
    Futebol FemininoKerolin agradece apoio da torcida em Fortaleza e vê legado para o futebol femininoHá 4 horas
    O Brasil venceu os Estados Unidos por 2 a 1 no último sábado (6), na Neo Química Arena. (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)
    Onde AssistirJogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (09/06/2026)Há 5 horas
    Brasil e Estados Unidos se enfrentam nesta Data Fifa. (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)
    Futebol FemininoBrasil x EUA: onde assistir, ingressos e escalações para amistoso femininoHá 13 horas
    Emma Hayes treina os Estados Unidos desde 2024. (Foto: USWNT/Reprodução)
    Futebol FemininoEmma Hayes exalta torcida do Brasil após derrota dos EUA: 'Nunca vi nada assim'Há 13 horas
    Marta é ovacionada na Neo Química Arena antes de Brasil x EUA. (Lívia Villas Boas/CBF)
    Futebol FemininoArthur Elias confirma Marta em Brasil x EUA: 'Vai jogar'Há 14 horas
    Amanda Gutierres comemora gol do Brasil diante da Venezuela. (Foto: Lívia Villas Boas/ CBF)
    Futebol FemininoAmanda Gutierres celebra retorno à Seleção e destaca peso de vitória sobre os EUAHá 15 horas
    continua após a publicidade

    Mais LANCE!

    Castelão recebe Fortaleza x Corinthians (Foto: Bruno Granja / Corinthians)
    Brasil x EUA supera 37 mil ingressos vendidos e deve registrar novo recorde da Seleção Feminina no Nordeste
    Sônia (avó) e Maria (neta) acompanham amistoso feminino entre Brasil e Estados Unidos em Itaquera. (Giselly Corrêa/Lance!)
    Ao lado da avó, jovem atleta vê Brasil vencer os EUA e alimenta sonho no futebol
    Bia Zaneratto marcou o gol da vitória do Brasil diante dos Estados Unidos. (Lívia Villas Boas/CBF)
    Brasil vence Estados Unidos de virada com gols de Tainá Maranhão e Bia Zaneratto
    Neo Química Arena recebe amistoso feminino entre Brasil e Estados Unidos. (Giselly Corrêa/Lance!)
    Marta vai jogar? Arthur Elias define escalação do Brasil contra os Estados Unidos
    Caravana de torcedoras para apoiar a Seleção Brasileira Feminina em São Paulo. (Divulgação)
    Torcedora organiza caravana só de mulheres para apoiar Seleção Brasileira em SP
    Kemelli saindo do ônibus da Seleção Brasileira. (Lívia Villas Boas/CBF)
    Kemelli, do Fluminense, exalta oportunidade na Seleção Brasileira: 'Uma honra enorme'
    Trinity Rodman, Sophia Wilson e Mallory Swanson foram convocadas para amistosos contra o Brasil. (Foto: EUA/Divulgação)
    Após quase dois anos, EUA voltam a ter "Triple Espresso" contra o Brasil
    A Neo Química Arena é o palco do Derby entre Corinthians e Palmeiras pela 11ª rodada do Brasileiro
    Camisas de clubes brasileiros, incluindo a do Corinthians, não serão permitidas em Brasil x EUA
    Gisela Robledo comemora gol que garantiu a Colômbia na Copa do Mundo Feminina de 2027. (Foto: Reprodução/Fifa)
    Colômbia, Alemanha e Argentina garantem vaga na Copa do Mundo Feminina de 2027
    Kaylane, meia do Flamengo e da Seleção Brasileira, durante treino na Neo Química Arena. (Lívia Villas Boas/CBF)
    Arthur Elias elogia Kaylane e não descarta estreia da joia do Flamengo: 'Me surpreendeu'
    Cris Gambaré, Arthur Elias e Duda Sampaio durante entrega de camisa comemorativa aos 50 jogos da meia pela Seleção Brasileira. (Lívia Villas Boas/Staff Images/CBF)
    Duda Sampaio completa 50 jogos pela Seleção Brasileira neste sábado
    Amistoso entre Estados Unidos x Brasil no PayPal Park, na cidade de San Jose, nessa terça-feira 08.04. Foto: @RAFAELRIBEIRORIO /CBF
    Há pouco mais de um ano, Brasil encerrava jejum contra os Estados Unidos; relembre vitória
    c
    Fifa projeta receita recorde de US$ 1 bilhão para a Copa do Mundo Feminina de 2027