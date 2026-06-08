Arthur Elias confirma Marta em Brasil x EUA: 'Vai jogar'

A presença de Marta será a principal novidade da Seleção Brasileira para o segundo amistoso contra os Estados Unidos. Após a vitória por 2 a 1 no primeiro confronto, o técnico Arthur Elias confirmou que a camisa 10 estará em campo na partida desta terça-feira, às 21h30, na Arena Castelão, em Fortaleza.

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— Vai jogar — resumiu o treinador ao ser questionado sobre a utilização da atacante, sem especificar se ela começará ou não entre as titulares. O time treinou na Arena Castelão nesta segunda-feira (8) e fez reconhecimento do gramado.

Marta ficou fora do duelo disputado na última sexta-feira, na Neo Química Arena. Na ocasião, a CBF informou que a jogadora ainda estava em fase final de transição após um edema na coxa esquerda e, por isso, não foi relacionada para a partida.

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Mesmo sem a camisa 10, o Brasil conseguiu um resultado expressivo diante das atuais campeãs olímpicas. A equipe comandada por Arthur Elias venceu por 2 a 1, de virada, com gols de Tainá Maranhão e Bia Zaneratto.

Agora, a tendência é que Marta ganhe minutos no Castelão, diante de um público que deve bater o recorde de público da Seleção Feminina no Nordeste. A expectativa é de um público próximo de 40 mil torcedores na capital cearense. O confronto encerra a Data Fifa e serve como mais um teste importante para o Brasil na preparação para a Copa do Mundo Feminina de 2027.

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Marta comemora gol de pênalti diante do Uruguai, pela semifinal da Copa América Feminina. (Marta foi decisiva na vitória do Brasil diante do Uruguai na Copa América. (Foto: CONMEBOL/Divulgação)

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