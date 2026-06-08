Acostumada aos maiores palcos do futebol feminino mundial, Emma Hayes admitiu ter se impressionado com a atmosfera criada pela torcida brasileira na Neo Química Arena. Após a derrota dos Estados Unidos por 2 a 1 para o Brasil, na última sexta-feira, a treinadora destacou o ambiente hostil enfrentado por sua equipe e classificou a experiência como um aprendizado importante para o grupo.

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Com passagens marcantes pelo Chelsea e atual campeã olímpica à frente da seleção dos EUA, Hayes afirmou que raramente vivenciou um cenário semelhante ao dos minutos iniciais da partida em São Paulo.

— Se escolhermos o fácil, ficamos em casa, em ambientes agradáveis, onde tudo isso ao redor é para nós, nos enchendo com o que precisamos para sentir confortável. O desconforto disso nos primeiros 15 minutos... Eu comandei muitos jogos de futebol e nunca vi nada assim antes. E sabendo que isso é uma simulação e não vamos para casa, é muito importante o aprendizado — afirmou.

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Brasil e Estados Unidos voltam a se enfrentar nesta terça-feira, às 21h30, na Arena Castelão, em Fortaleza, no segundo amistoso da Data Fifa.

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Emma Hayes à frente da seleção dos EUA

A treinadora inglesa assumiu os Estados Unidos após encerrar uma trajetória histórica no Chelsea. Em 12 anos no clube londrino, conquistou sete títulos da Women's Super League, além de outras competições nacionais, tornando-se uma das técnicas mais vitoriosas da história do futebol feminino inglês. Desde que chegou à seleção norte-americana, conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris e soma mais vitórias do que derrotas no comando da equipe.

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Mesmo derrotada, Hayes enxergou pontos positivos na atuação das norte-americanas, principalmente na etapa final, quando os Estados Unidos pressionaram em busca do empate.

— Temos que nos dedicar a como pegamos 15 minutos de loucura, gerenciamos e contemos isso, porque às vezes vamos ter que estar aqui e vai ser assim. Mas não desistimos de nada.

— Sabendo que podemos fazer o que fizemos, especialmente no segundo tempo, e sim, não resultou em gol, mas não foi por falta de tentativa. E posso garantir que seremos melhores pelo que aconteceu. E estou feliz por termos sentido isso. E a melhor parte é que vamos novamente contra elas na terça-feira — completou.

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Confira vídeo:

One level harder 👊 pic.twitter.com/F6L0NP56zo — U.S. Women's National Soccer Team (@USWNT) June 8, 2026

Hayes ainda destacou que o ambiente encontrado em São Paulo representa exatamente o tipo de desafio que a seleção dos Estados Unidos precisa enfrentar para seguir evoluindo em busca dos principais títulos internacionais.

— Então se você não estiver fechada sobre o porquê treinamos da maneira que fizemos, agora você tem que travar ainda mais forte porque é real. E temos que tentar jogar nesse lugar se vamos ganhar o maior torneio. Então esse é o momento para nós como um grupo. Nós vamos um nível mais difícil — concluiu ela.