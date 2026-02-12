O Mixto ganhou uma peça experiente para o meio-campo. Aos 33 anos, Fany Gauto inicia uma nova fase da carreira no clube mato-grossense e chega como reforço para a disputa do Brasileirão Feminino. A paraguaia traz no currículo rodagem internacional, convocações para a seleção e conquista de Libertadores.

Natural de San José del Rosário, Fany Mabel Gauto Caballero atua como meia ofensiva e também pode jogar aberta pela direita. Com 1,64 m, destro, soma 16 partidas e um gol pela Seleção Paraguaia. Defendeu o país na Copa América de 2014 e 2022 e nos Jogos Pan-Americanos de 2023.

— Chego muito motivada para esse novo desafio. É um clube com um projeto sério e ambicioso, e estou preparada para contribuir com minha experiência dentro de campo — disse Fany, que estava no América-MG na última temporada.

Ao longo da carreira, acumulou passagens por clubes do Paraguai, Colômbia, Israel e Brasil. No futebol brasileiro, vestiu as camisas de Ferroviária, Internacional e América-MG. Também soma atuações por Santa Fe e Atlético Huila, além de equipes tradicionais do Paraguai como Olimpia e Sportivo Luqueño.

— Minha trajetória me ensinou a entender o jogo em diferentes momentos e contextos. Quero agregar equilíbrio, organização e ajudar o grupo a crescer ao longo da temporada — completou a meia.

Entre as principais conquistas está o título da Copa Libertadores Feminina em 2018, pelo Atlético Huila. Sem ainda ter estreado oficialmente em 2026, Fany chega para fortalecer o elenco das Tigresas, que mantiveram a base da equipe da última Série A2 e agora encaram o desafio da elite nacional. No comando técnico, o time é dirigido por Adilson Galdino, nome experiente que segue à frente do projeto na Série A1.

Estreia do Mixto no Brasileirão Feminino

O Mixto faz sua estreia no Brasileirão Feminino nesta quinta-feira, 12 de fevereiro, às 21h, contra o Flamengo. A partida será disputada no Estádio Eurico Gaspar Dutra, o Dutrinha, em Cuiabá, com transmissão da TV Brasil.

Os ingressos serão vendidos exclusivamente na bilheteria do estádio a partir das 9h do dia do jogo. Os valores são R$ 40 a inteira e R$ 20 a meia-entrada. Crianças de até 12 anos têm entrada gratuita.