A vitória do Fluminense por 2 a 0 sobre o Mixto, neste domingo (26), no Estádio Dutrinha, em Cuiabá, pela oitava rodada do Brasileirão Feminino, foi marcada por um episódio de racismo e homofobia contra a atacante Keké.

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As ofensas ocorreram ainda no primeiro tempo. Após manifestação das jogadoras do Fluminense, a árbitra Adriana Costa Farias acionou o protocolo antirracista, interrompendo a partida. O torcedor responsável foi identificado pela polícia presente no estádio e encaminhado à delegacia.

Apesar da paralisação, o jogo foi retomado e o Fluminense manteve o controle da partida. Lelê abriu o placar aos três minutos do primeiro tempo. Na etapa final, Keké marcou o segundo gol aos 10 minutos.

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Com o resultado, o Fluminense chegou a 14 pontos e subiu para a sexta colocação. O Mixto permaneceu com seis pontos, na 13ª posição.

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Fluminense e Mixto se posicionam

Em nota oficial, o Fluminense repudiou o ocorrido e informou que presta apoio à atleta. O clube destacou que seguirá acompanhando o caso e cobrou a punição do responsável conforme a legislação. A equipe também reafirmou o compromisso com o combate a qualquer forma de preconceito.

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O Mixto também se manifestou publicamente e classificou o episódio como inaceitável. O clube informou que o torcedor foi retirado do estádio assim que identificado e declarou solidariedade às atletas do Fluminense. A equipe mato-grossense afirmou ainda que está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações e que adotará medidas internas para evitar novos casos.