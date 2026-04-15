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Oitava seleção garante vaga na Copa do Mundo Feminina de 2027

Nova Zelândia se classificou nesta quarta com vitória diante de Papua-Nova Guiné

Giselly Correa Barata
Cuiabá (MT)
Dia 15/04/2026
10:50
Atualizado há 2 minutos
Nova Zelândia garantiu, nesta quarta-feira (15), sua vaga para a Copa do Mundo Feminina de 2027. (Fifa/Divulgação)
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A Nova Zelândia é a oitava seleção classificada para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será no Brasil. A vaga foi confirmada nesta quarta-feira, após vitória por 1 a 0 sobre a Papua-Nova Guiné, na final das Eliminatórias da Oceania, disputada no North Harbour Stadium, em Auckland.

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O gol da classificação foi marcado por Katie Kitching, aos 10 minutos do segundo tempo, em um confronto equilibrado e decidido em detalhes. Com o resultado, a equipe neozelandesa garante vaga direta no Mundial, enquanto a adversária ainda disputará a repescagem intercontinental no início de 2027.

Além das neozelandesas, já estão classificadas seleções da Ásia e o país-sede, que tem vaga automática assegurada. Veja lista:

  • Brasil (país-sede)
  • Austrália
  • China
  • Coreia do Norte
  • Coreia do Sul
  • Filipinas
  • Japão
  • Nova Zelândia

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História da seleção feminina da Nova Zelândia

Conhecida como Football Ferns, a seleção feminina da Nova Zelândia é organizada pela federação local e tem presença constante em competições internacionais desde a década de 1970. A equipe disputou pela primeira vez a Copa do Mundo em 1991 e soma seis participações no torneio, sem nunca ter avançado além da fase de grupos.

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A Nova Zelândia também foi coanfitriã da edição de 2023, ao lado da Austrália. Na ocasião, conquistou sua primeira vitória em Copas ao derrotar a Noruega na estreia, mas acabou eliminada ainda na fase inicial.

No cenário continental, a equipe se consolidou como principal força da Oceania após a saída da Austrália da confederação. Desde então, passou a dominar as eliminatórias regionais, garantindo presença frequente tanto em Copas do Mundo quanto em Jogos Olímpicos.

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Festa da Nova Zelândia ao conquistar vaga na Copa do Mundo Feminina de 2027. (Fifa/Divulgação)
Festa da Nova Zelândia ao conquistar vaga na Copa do Mundo Feminina de 2027. (Fifa/Divulgação)

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