Oitava seleção garante vaga na Copa do Mundo Feminina de 2027
Nova Zelândia se classificou nesta quarta com vitória diante de Papua-Nova Guiné
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A Nova Zelândia é a oitava seleção classificada para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será no Brasil. A vaga foi confirmada nesta quarta-feira, após vitória por 1 a 0 sobre a Papua-Nova Guiné, na final das Eliminatórias da Oceania, disputada no North Harbour Stadium, em Auckland.
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O gol da classificação foi marcado por Katie Kitching, aos 10 minutos do segundo tempo, em um confronto equilibrado e decidido em detalhes. Com o resultado, a equipe neozelandesa garante vaga direta no Mundial, enquanto a adversária ainda disputará a repescagem intercontinental no início de 2027.
Além das neozelandesas, já estão classificadas seleções da Ásia e o país-sede, que tem vaga automática assegurada. Veja lista:
- Brasil (país-sede)
- Austrália
- China
- Coreia do Norte
- Coreia do Sul
- Filipinas
- Japão
- Nova Zelândia
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The teams heading to the #FIFAWWC 2027 so far! 🙌@aramco | #GoEpic pic.twitter.com/cS0YoU2OK2— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) April 15, 2026
História da seleção feminina da Nova Zelândia
Conhecida como Football Ferns, a seleção feminina da Nova Zelândia é organizada pela federação local e tem presença constante em competições internacionais desde a década de 1970. A equipe disputou pela primeira vez a Copa do Mundo em 1991 e soma seis participações no torneio, sem nunca ter avançado além da fase de grupos.
A Nova Zelândia também foi coanfitriã da edição de 2023, ao lado da Austrália. Na ocasião, conquistou sua primeira vitória em Copas ao derrotar a Noruega na estreia, mas acabou eliminada ainda na fase inicial.
No cenário continental, a equipe se consolidou como principal força da Oceania após a saída da Austrália da confederação. Desde então, passou a dominar as eliminatórias regionais, garantindo presença frequente tanto em Copas do Mundo quanto em Jogos Olímpicos.
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