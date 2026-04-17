Parecida com a Brazuca? Site inglês vaza possível bola da Copa do Mundo Feminina de 2027
Modelo chamado "Jóia" ainda não é oficial, mas aposta em design colorido e resgata elementos visuais marcantes da Copa de 2014
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O site Footy Headlines, conhecido por antecipar lançamentos de materiais esportivos, divulgou imagens do que seria a bola oficial da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no Brasil. O modelo, ainda não confirmado pela Fifa ou pela Adidas, foi batizado de "Jóia" e rapidamente repercutiu por seu visual que lembra a Brazuca, utilizada na Copa de 2014.
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A bola tem base branca com grafismos coloridos em formas curvas, com uma identidade visual bem brasileira, unindo cores vibrantes e traços fluidos.
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Inspiração na Brazuca
O principal destaque do vazamento está na clara inspiração na Brazuca, utilizada no Mundial masculino realizado no Brasil em 2014, considerada uma das bolas mais bem avaliadas por jogadores e público nos últimos anos.
Assim como a Brazuca, o modelo vazado apresenta:
- Formas orgânicas e curvas interligadas, abandonando padrões geométricos tradicionais
- Uso de cores fortes em contraste com fundo branco, criando identidade visual marcante
- Sensação de movimento nos grafismos, com linhas que se conectam ao redor da bola
A ideia, segundo o próprio vazamento, é resgatar a memória afetiva da Copa de 2014 e conectar os dois torneios realizados no país, reforçando o apelo simbólico da competição feminina.
Lançamento ainda não confirmado
Apesar da repercussão, o material segue tratado como vazamento. A expectativa é que a bola oficial da Copa do Mundo Feminina de 2027 seja apresentada apenas no fim de 2026, dentro da estratégia de divulgação do torneio, que será o primeiro realizado na América do Sul.
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