O site Footy Headlines, conhecido por antecipar lançamentos de materiais esportivos, divulgou imagens do que seria a bola oficial da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no Brasil. O modelo, ainda não confirmado pela Fifa ou pela Adidas, foi batizado de "Jóia" e rapidamente repercutiu por seu visual que lembra a Brazuca, utilizada na Copa de 2014.

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A bola tem base branca com grafismos coloridos em formas curvas, com uma identidade visual bem brasileira, unindo cores vibrantes e traços fluidos.

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Inspiração na Brazuca

O principal destaque do vazamento está na clara inspiração na Brazuca, utilizada no Mundial masculino realizado no Brasil em 2014, considerada uma das bolas mais bem avaliadas por jogadores e público nos últimos anos.

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Assim como a Brazuca, o modelo vazado apresenta:

Formas orgânicas e curvas interligadas, abandonando padrões geométricos tradicionais Uso de cores fortes em contraste com fundo branco, criando identidade visual marcante Sensação de movimento nos grafismos, com linhas que se conectam ao redor da bola

A ideia, segundo o próprio vazamento, é resgatar a memória afetiva da Copa de 2014 e conectar os dois torneios realizados no país, reforçando o apelo simbólico da competição feminina.

Lançamento ainda não confirmado

Apesar da repercussão, o material segue tratado como vazamento. A expectativa é que a bola oficial da Copa do Mundo Feminina de 2027 seja apresentada apenas no fim de 2026, dentro da estratégia de divulgação do torneio, que será o primeiro realizado na América do Sul.

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