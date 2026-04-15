Fifa divulga centros de treinamento da Copa do Mundo Feminina de 2027 no Brasil
Outros locais ainda podem receber seleções após o sorteio final
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A Fifa publicou nesta quarta-feira (15) a primeira versão do catálogo oficial de Centros de Treinamento de Seleções para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será no Brasil. O documento reúne 38 opções espalhadas pelo país, com infraestrutura de hospedagem integrada, e já foi compartilhado com as federações que disputam vaga no torneio.
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Segundo a entidade, o material é resultado de um processo de inspeção que durou cerca de um ano e meio. Entre novembro de 2024 e março de 2026, equipes técnicas visitaram 52 cidades, em 19 estados, e avaliaram 261 locais. A etapa final concentrou a análise em 42 campos, distribuídos em nove cidades, até a definição das estruturas que atendem aos padrões definidos pela Fifa.
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Segundo a diretora da competição, Rhiannon Martin, o catálogo representa um avanço no planejamento das seleções.
— Este é um momento significativo e temos o prazer de apresentar este catálogo às seleções que já se classificaram e àquelas que ainda estão na disputa. É o resultado de um grande trabalho em equipe e do compromisso de inspecionar cuidadosamente as melhores instalações disponíveis — disse a gestora.
A distribuição dos centros busca contemplar todas as regiões do país, dentro da proposta de nacionalizar o evento. O estado de São Paulo aparece com maior número de opções, após ter 45 locais avaliados em 17 cidades ao longo do processo.
A Fifa também ressaltou que uma segunda versão do catálogo será publicada com novas opções. A escolha definitiva dos centros de treinamento pelas seleções acontecerá após o sorteio final e a definição da tabela de jogos da Copa do Mundo Feminina de 2027, previsto para o final deste ano.
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Confira os centros de treinamentos da Copa do Mundo Feminina
Alagoas (AL)
- Best Western Premier Maceió + Estádio Rei Pelé — Maceió
Amazonas (AM)
- Novotel Manaus + Instituto 3B — Manaus
Bahia (BA)
- Eco Bahia Hotel Porto Seguro + Estádio Municipal Agnaldo Bento dos Santos — Porto Seguro
Distrito Federal (DF)
- Hotel Royal Tulip Brasília Alvorada + CT do Brasiliense — Brasília
- Brasília Palace Hotel + CECAF — Brasília
- CICB Hospitality + Estádio Juscelino Kubitschek — Brasília
Espírito Santo (ES)
- Hotel Senac Ilha do Boi + Estádio Kleber Andrade — Vitória/Cariacica
- Comfort Suites Vitória + Sindipol/ES — Vitória
- Golden Tulip Porto Vitória + AERT — Vitória
Goiás (GO)
- Transamérica Collection Orion + Estádio Olímpico Pedro Ludovico — Goiânia
- Holiday Inn Goiânia + CT do Vila Nova — Goiânia
- SJ Premium Hotels by Atlantica + Estádio Anníbal Batista de Toledo — Goiânia/Aparecida de Goiânia
Minas Gerais (MG)
- Hotel Tulip Inn Sete Lagoas + Arena do Jacaré — Sete Lagoas
Paraná (PR)
- Bourbon Palace Hotel Londrina + Estádio VGD — Londrina
- JK Premium Hotel e Eventos + Estádio VGD — Londrina
- Hotel Deville Business Maringá + CT do Maringá FC — Maringá
- Radisson Hotel Curitiba + CT do Coritiba — Curitiba
- Hotel Qoya Curitiba By Hilton + Couto Pereira — Curitiba
Paraíba (PB)
- CT Serra Branca (com hospedagem) — Campina Grande
- Slaviero Hotel Campina Grande + CT Serra Branca — Campina Grande
Pernambuco (PE)
- Hotel Retrô F.C. Brasil + CT do Retrô — Recife
Rio de Janeiro (RJ)
- Windsor Leme + EsEFEx — Rio de Janeiro
- Granja Comary (com hospedagem) — Teresópolis
Rio Grande do Norte (RN)
- SERHS Natal Grand Hotel & Resort + Arena América — Natal
Rio Grande do Sul (RS)
- Vila Ventura Eco Resort + Clube Futebol com Vida SAF — Viamão
- Hotel Intercity Caxias do Sul + Estádio Centenário — Caxias do Sul
- Blue Tree Towers Caxias do Sul + CT Juventude — Caxias do Sul
- Spa do Vinho + Parque Esportivo Montanha dos Vinhedos — Bento Gonçalves
Santa Catarina (SC)
- Novotel Itajaí + Estádio Dr. Hercílio Luz — Itajaí
São Paulo (SP)
- Centro de Formação de Atletas Presidente Laudo Natel — Cotia
- Novotel Itu Golf & Resort + Estádio Novelli Junior — Itu
- Oto Hotel Resort Convention & Spa + estrutura própria — Itu
- CT Dartanhã (com hospedagem) — Guararema
- Guararema Parque Hotel + CT Dartanhã — Guararema
- Hotel Golden Tulip São José dos Campos + Estádio Martins Pereira — São José dos Campos
- Novotel São José dos Campos + Estádio Martins Pereira — São José dos Campos
- Hotel Mont Blanc Premium + Estádio Santa Cruz — Ribeirão Preto
- Hotel JP Ribeirão Preto Resort + Estádio Santa Cruz — Ribeirão Preto
- San Raphael Country Hotel + Estádio Walter Ribeiro — Sorocaba/Itu
- CT Clube Atlético Sorocaba (com hospedagem) — Sorocaba
- Sheraton Santos Hotel + CT Rei Pelé — Santos
- Novotel Santos Gonzaga + CT Rei Pelé — Santos
- Novotel SP Center Norte + CT da Portuguesa — São Paulo
Sergipe (SE)
- VIDAM Hotel Aracaju + Batistão — Aracaju
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