A Fifa publicou nesta quarta-feira (15) a primeira versão do catálogo oficial de Centros de Treinamento de Seleções para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será no Brasil. O documento reúne 38 opções espalhadas pelo país, com infraestrutura de hospedagem integrada, e já foi compartilhado com as federações que disputam vaga no torneio.

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Segundo a entidade, o material é resultado de um processo de inspeção que durou cerca de um ano e meio. Entre novembro de 2024 e março de 2026, equipes técnicas visitaram 52 cidades, em 19 estados, e avaliaram 261 locais. A etapa final concentrou a análise em 42 campos, distribuídos em nove cidades, até a definição das estruturas que atendem aos padrões definidos pela Fifa.

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Segundo a diretora da competição, Rhiannon Martin, o catálogo representa um avanço no planejamento das seleções.

— Este é um momento significativo e temos o prazer de apresentar este catálogo às seleções que já se classificaram e àquelas que ainda estão na disputa. É o resultado de um grande trabalho em equipe e do compromisso de inspecionar cuidadosamente as melhores instalações disponíveis — disse a gestora.

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A distribuição dos centros busca contemplar todas as regiões do país, dentro da proposta de nacionalizar o evento. O estado de São Paulo aparece com maior número de opções, após ter 45 locais avaliados em 17 cidades ao longo do processo.

A Fifa também ressaltou que uma segunda versão do catálogo será publicada com novas opções. A escolha definitiva dos centros de treinamento pelas seleções acontecerá após o sorteio final e a definição da tabela de jogos da Copa do Mundo Feminina de 2027, previsto para o final deste ano.

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Confira os centros de treinamentos da Copa do Mundo Feminina

Alagoas (AL)

Best Western Premier Maceió + Estádio Rei Pelé — Maceió

Amazonas (AM)

Novotel Manaus + Instituto 3B — Manaus

Bahia (BA)

Eco Bahia Hotel Porto Seguro + Estádio Municipal Agnaldo Bento dos Santos — Porto Seguro

Distrito Federal (DF)

Hotel Royal Tulip Brasília Alvorada + CT do Brasiliense — Brasília

Brasília Palace Hotel + CECAF — Brasília

CICB Hospitality + Estádio Juscelino Kubitschek — Brasília

Espírito Santo (ES)

Hotel Senac Ilha do Boi + Estádio Kleber Andrade — Vitória/Cariacica Comfort Suites Vitória + Sindipol/ES — Vitória Golden Tulip Porto Vitória + AERT — Vitória

Goiás (GO)

Transamérica Collection Orion + Estádio Olímpico Pedro Ludovico — Goiânia Holiday Inn Goiânia + CT do Vila Nova — Goiânia SJ Premium Hotels by Atlantica + Estádio Anníbal Batista de Toledo — Goiânia/Aparecida de Goiânia

Minas Gerais (MG)

Hotel Tulip Inn Sete Lagoas + Arena do Jacaré — Sete Lagoas

Paraná (PR)

Bourbon Palace Hotel Londrina + Estádio VGD — Londrina

JK Premium Hotel e Eventos + Estádio VGD — Londrina

Hotel Deville Business Maringá + CT do Maringá FC — Maringá

Radisson Hotel Curitiba + CT do Coritiba — Curitiba

Hotel Qoya Curitiba By Hilton + Couto Pereira — Curitiba

Paraíba (PB)

CT Serra Branca (com hospedagem) — Campina Grande

Slaviero Hotel Campina Grande + CT Serra Branca — Campina Grande

Pernambuco (PE)

Hotel Retrô F.C. Brasil + CT do Retrô — Recife

Rio de Janeiro (RJ)

Windsor Leme + EsEFEx — Rio de Janeiro Granja Comary (com hospedagem) — Teresópolis

Rio Grande do Norte (RN)

SERHS Natal Grand Hotel & Resort + Arena América — Natal

Rio Grande do Sul (RS)

Vila Ventura Eco Resort + Clube Futebol com Vida SAF — Viamão Hotel Intercity Caxias do Sul + Estádio Centenário — Caxias do Sul Blue Tree Towers Caxias do Sul + CT Juventude — Caxias do Sul Spa do Vinho + Parque Esportivo Montanha dos Vinhedos — Bento Gonçalves

Santa Catarina (SC)

Novotel Itajaí + Estádio Dr. Hercílio Luz — Itajaí

São Paulo (SP)

Centro de Formação de Atletas Presidente Laudo Natel — Cotia Novotel Itu Golf & Resort + Estádio Novelli Junior — Itu Oto Hotel Resort Convention & Spa + estrutura própria — Itu CT Dartanhã (com hospedagem) — Guararema Guararema Parque Hotel + CT Dartanhã — Guararema Hotel Golden Tulip São José dos Campos + Estádio Martins Pereira — São José dos Campos Novotel São José dos Campos + Estádio Martins Pereira — São José dos Campos Hotel Mont Blanc Premium + Estádio Santa Cruz — Ribeirão Preto Hotel JP Ribeirão Preto Resort + Estádio Santa Cruz — Ribeirão Preto San Raphael Country Hotel + Estádio Walter Ribeiro — Sorocaba/Itu CT Clube Atlético Sorocaba (com hospedagem) — Sorocaba Sheraton Santos Hotel + CT Rei Pelé — Santos Novotel Santos Gonzaga + CT Rei Pelé — Santos Novotel SP Center Norte + CT da Portuguesa — São Paulo

Sergipe (SE)

VIDAM Hotel Aracaju + Batistão — Aracaju