O Grêmio iniciou a venda de ingressos para o duelo contra o Corinthians, válido pela 9ª rodada do Brasileirão Feminino. A partida será disputada nesta sexta-feira (1), às 17h30, no Estádio Francisco Novelletto, o Passo d'Areia, em Porto Alegre (RS).

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A diretoria mantém a aposta de que o fator casa, agora mais acessível ao torcedor, pode ser determinante para impulsionar a campanha gremista na sequência do Brasileirão.

A treinadora Jéssica de Lima reforçou a importância do apoio das arquibancadas diante do líder da competição e projetou um ambiente decisivo para as Mosqueteiras.

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— A gente vai pegar o líder da competição, que vem embalado, vamos precisar muito do décimo segundo jogador. A torcida do Grêmio canta o jogo inteiro, já era difícil para mim quando era adversária, espero que seja bom para que a gente possa trazer essa energia para as meninas e fazermos um bom jogo contra o Corinthians — disse Jéssica.

A equipe aparece na 12ª colocação após oito rodadas, com 10 pontos somados, e tenta se aproximar do grupo de classificação para a próxima fase. Na última rodada, as Mosqueteiras venceram o Bahia no último jogo por 2 a 0, fora de casa.

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Grêmio x Corinthians: onde comprar ingresso

As entradas estão disponíveis desde terça-feira (28), a partir das 14h, pelo site oficial do clube. Sócios têm acesso gratuito, mediante resgate antecipado. Para o público geral, os ingressos custam R$ 20, com meia-entrada a R$ 10. Crianças menores de 12 anos têm acesso liberado, desde que acompanhadas por responsáveis.

No dia do jogo, a venda física ocorre das 16h30 às 18h. Os portões serão abertos às 16h30, com acesso da torcida gremista pela Rua Padre Hildebrando, enquanto os visitantes entram pela Rua São Gonçalo.

Gratuito para os sócios gremistas - mediante resgate de ingressos no site de vendas.

Não-sócio: R$ 20,00

Meia-Entrada: R$ 10,00 (idoso, estudantes, doadores de sangue e PNE).

Torcida Visitante: R$ 20,00, venda antecipada pelo link gremio.net/lp_ingresso