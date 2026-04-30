menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Grêmio convoca torcida para duelo com o Corinthians; veja como comprar ingresso

Mosqueteiras recebem as Brabas nesta sexta-feira

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 30/04/2026
11:06
RS - FUTEBOL/CAMPEONATO BRASILEIRO FEMININO 2026/GREMIO X INTERNACIONAL - ESPORTES - Lance da partida entre Gremio e Internacional disputada na noite desta segunda-feira no Estádio do SESC, em Porto Alegre, valida pelo Campeonato Brasileiro Feminino 2026. FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
imagem cameraRS - FUTEBOL/CAMPEONATO BRASILEIRO FEMININO 2026/GREMIO X INTERNACIONAL - ESPORTES - Lance da partida entre Gremio e Internacional disputada na noite desta segunda-feira no Estádio do SESC, em Porto Alegre, valida pelo Campeonato Brasileiro Feminino 2026. FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Grêmio iniciou a venda de ingressos para o duelo contra o Corinthians, válido pela 9ª rodada do Brasileirão Feminino. A partida será disputada nesta sexta-feira (1), às 17h30, no Estádio Francisco Novelletto, o Passo d'Areia, em Porto Alegre (RS).

continua após a publicidade

Relacionadas

A diretoria mantém a aposta de que o fator casa, agora mais acessível ao torcedor, pode ser determinante para impulsionar a campanha gremista na sequência do Brasileirão.

A treinadora Jéssica de Lima reforçou a importância do apoio das arquibancadas diante do líder da competição e projetou um ambiente decisivo para as Mosqueteiras.

continua após a publicidade

— A gente vai pegar o líder da competição, que vem embalado, vamos precisar muito do décimo segundo jogador. A torcida do Grêmio canta o jogo inteiro, já era difícil para mim quando era adversária, espero que seja bom para que a gente possa trazer essa energia para as meninas e fazermos um bom jogo contra o Corinthians — disse Jéssica.

A equipe aparece na 12ª colocação após oito rodadas, com 10 pontos somados, e tenta se aproximar do grupo de classificação para a próxima fase. Na última rodada, as Mosqueteiras venceram o Bahia no último jogo por 2 a 0, fora de casa.

continua após a publicidade

Grêmio x Corinthians: onde comprar ingresso

As entradas estão disponíveis desde terça-feira (28), a partir das 14h, pelo site oficial do clube. Sócios têm acesso gratuito, mediante resgate antecipado. Para o público geral, os ingressos custam R$ 20, com meia-entrada a R$ 10. Crianças menores de 12 anos têm acesso liberado, desde que acompanhadas por responsáveis.

No dia do jogo, a venda física ocorre das 16h30 às 18h. Os portões serão abertos às 16h30, com acesso da torcida gremista pela Rua Padre Hildebrando, enquanto os visitantes entram pela Rua São Gonçalo.

  • Gratuito para os sócios gremistas - mediante resgate de ingressos no site de vendas. 
  • Não-sócio: R$ 20,00  
  • Meia-Entrada: R$ 10,00 (idoso, estudantes, doadores de sangue e PNE).  
  • Torcida Visitante: R$ 20,00, venda antecipada pelo link gremio.net/lp_ingresso
Torcida do Grêmio durante Gre-Nal Feminino. (Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA)
Torcida do Grêmio durante Gre-Nal Feminino. (Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias