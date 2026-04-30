Grêmio convoca torcida para duelo com o Corinthians; veja como comprar ingresso
Mosqueteiras recebem as Brabas nesta sexta-feira
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O Grêmio iniciou a venda de ingressos para o duelo contra o Corinthians, válido pela 9ª rodada do Brasileirão Feminino. A partida será disputada nesta sexta-feira (1), às 17h30, no Estádio Francisco Novelletto, o Passo d'Areia, em Porto Alegre (RS).
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A diretoria mantém a aposta de que o fator casa, agora mais acessível ao torcedor, pode ser determinante para impulsionar a campanha gremista na sequência do Brasileirão.
A treinadora Jéssica de Lima reforçou a importância do apoio das arquibancadas diante do líder da competição e projetou um ambiente decisivo para as Mosqueteiras.
— A gente vai pegar o líder da competição, que vem embalado, vamos precisar muito do décimo segundo jogador. A torcida do Grêmio canta o jogo inteiro, já era difícil para mim quando era adversária, espero que seja bom para que a gente possa trazer essa energia para as meninas e fazermos um bom jogo contra o Corinthians — disse Jéssica.
A equipe aparece na 12ª colocação após oito rodadas, com 10 pontos somados, e tenta se aproximar do grupo de classificação para a próxima fase. Na última rodada, as Mosqueteiras venceram o Bahia no último jogo por 2 a 0, fora de casa.
Grêmio x Corinthians: onde comprar ingresso
As entradas estão disponíveis desde terça-feira (28), a partir das 14h, pelo site oficial do clube. Sócios têm acesso gratuito, mediante resgate antecipado. Para o público geral, os ingressos custam R$ 20, com meia-entrada a R$ 10. Crianças menores de 12 anos têm acesso liberado, desde que acompanhadas por responsáveis.
No dia do jogo, a venda física ocorre das 16h30 às 18h. Os portões serão abertos às 16h30, com acesso da torcida gremista pela Rua Padre Hildebrando, enquanto os visitantes entram pela Rua São Gonçalo.
- Gratuito para os sócios gremistas - mediante resgate de ingressos no site de vendas.
- Não-sócio: R$ 20,00
- Meia-Entrada: R$ 10,00 (idoso, estudantes, doadores de sangue e PNE).
- Torcida Visitante: R$ 20,00, venda antecipada pelo link gremio.net/lp_ingresso
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