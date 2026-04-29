O Brasileirão Feminino chega à oitava rodada com o Corinthians na liderança com 19 pontos, seguido por Palmeiras e São Paulo, ambos com 17. A disputa pelas primeiras posições segue próxima, com Bahia e Flamengo logo atrás, enquanto a briga por vaga na próxima fase envolve vários clubes separados por poucos pontos.

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No meio da tabela, equipes como Fluminense, Internacional e Cruzeiro se mantêm na disputa direta por classificação. O Grêmio aparece em 12º, com 10 pontos. Na parte final, América-MG, Vitória e outros times tentam reação para deixar as últimas posições.

Jogos da 8ª rodada:

Corinthians 3 x 1 Ferroviária

Flamengo 3 x 1 Vitória

Internacional 1 x 0 Juventude

Bragantino 2 x 2 Cruzeiro

Mixto-MT 0 x 2 Fluminense

América-MG 0 x 0 São Paulo

Palmeiras 0 x 0 Santos

Atlético-MG 2 x 0 Botafogo

Bahia 0 x 2 Grêmio

Zagueira Erika domina a bola em Corinthians x Ferroviária, pelo Brasileirão Feminino. (Foto: Rafael Zocco/Ferroviária)

Classificação do Brasileirão Feminino

Pos Time P J V E D GP GC SG 1 Corinthians 19 8 6 1 1 21 8 13 2 Palmeiras 17 8 5 2 1 18 8 10 3 São Paulo 17 8 5 2 1 12 5 7 4 Bahia 15 8 5 0 3 15 12 3 5 Flamengo 15 8 4 3 1 15 10 5 6 Fluminense 14 8 4 2 2 10 7 3 7 Internacional 14 8 4 2 2 9 6 3 8 Cruzeiro 13 8 3 4 1 14 10 4 9 Ferroviária 12 8 3 3 2 10 9 1 10 Bragantino 11 8 3 2 3 14 15 -1 11 Santos 11 8 2 5 1 10 8 2 12 Grêmio 10 8 3 1 4 10 9 1 13 Atlético-MG 8 8 2 2 4 8 8 0 14 Mixto-MT 6 8 1 3 4 6 13 -7 15 Botafogo 5 7 1 2 4 7 12 -5 16 Juventude 4 8 1 1 6 3 10 -7 17 América-MG 2 8 0 2 6 3 19 -16 18 Vitória 1 7 0 1 6 5 21 -16

Próximos jogos – 9ª rodada: