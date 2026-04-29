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imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Corinthians segue na liderança do Brasileirão Feminino; veja classificação

Brabas somam 19 pontos em oito jogos

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 29/04/2026
12:28
Gabi Zanotti e Belén Aquino comemoram gol do Corinthians diante do RB Bragantino. (Foto: Rodrigo Gazzanel/Corinthians)
imagem cameraGabi Zanotti e Belén Aquino comemoram gol do Corinthians diante do RB Bragantino. (Foto: Rodrigo Gazzanel/Corinthians)
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O Brasileirão Feminino chega à oitava rodada com o Corinthians na liderança com 19 pontos, seguido por Palmeiras e São Paulo, ambos com 17. A disputa pelas primeiras posições segue próxima, com Bahia e Flamengo logo atrás, enquanto a briga por vaga na próxima fase envolve vários clubes separados por poucos pontos.

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No meio da tabela, equipes como Fluminense, Internacional e Cruzeiro se mantêm na disputa direta por classificação. O Grêmio aparece em 12º, com 10 pontos. Na parte final, América-MG, Vitória e outros times tentam reação para deixar as últimas posições.

Jogos da 8ª rodada:

  • Corinthians 3 x 1 Ferroviária
  • Flamengo 3 x 1 Vitória
  • Internacional 1 x 0 Juventude
  • Bragantino 2 x 2 Cruzeiro
  • Mixto-MT 0 x 2 Fluminense
  • América-MG 0 x 0 São Paulo
  • Palmeiras 0 x 0 Santos
  • Atlético-MG 2 x 0 Botafogo
  • Bahia 0 x 2 Grêmio
Zagueira Erika domina a bola em Corinthians x Ferroviária, pelo Brasileirão Feminino. (Foto: Rafael Zocco/Ferroviária)
Zagueira Erika domina a bola em Corinthians x Ferroviária, pelo Brasileirão Feminino. (Foto: Rafael Zocco/Ferroviária)

Classificação do Brasileirão Feminino

PosTimePJVEDGPGCSG

1

Corinthians

19

8

6

1

1

21

8

13

2

Palmeiras

17

8

5

2

1

18

8

10

3

São Paulo

17

8

5

2

1

12

5

7

4

Bahia

15

8

5

0

3

15

12

3

5

Flamengo

15

8

4

3

1

15

10

5

6

Fluminense

14

8

4

2

2

10

7

3

7

Internacional

14

8

4

2

2

9

6

3

8

Cruzeiro

13

8

3

4

1

14

10

4

9

Ferroviária

12

8

3

3

2

10

9

1

10

Bragantino

11

8

3

2

3

14

15

-1

11

Santos

11

8

2

5

1

10

8

2

12

Grêmio

10

8

3

1

4

10

9

1

13

Atlético-MG

8

8

2

2

4

8

8

0

14

Mixto-MT

6

8

1

3

4

6

13

-7

15

Botafogo

5

7

1

2

4

7

12

-5

16

Juventude

4

8

1

1

6

3

10

-7

17

América-MG

2

8

0

2

6

3

19

-16

18

Vitória

1

7

0

1

6

5

21

-16

Próximos jogos – 9ª rodada:

  • Juventude x Cruzeiro – 01/05, 15h
  • Atlético-MG x Fluminense – 01/05, 16h
  • Santos x Internacional – 01/05, 16h
  • Ferroviária x Mixto-MT – 01/05, 17h
  • Grêmio x Corinthians – 01/05, 17h30
  • América-MG x Vitória – 02/05, 15h
  • Bahia x Palmeiras – 02/05, 16h
  • Botafogo x Bragantino – 03/05, 18h
  • São Paulo x Flamengo – 04/05, 21h

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