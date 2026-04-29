Corinthians segue na liderança do Brasileirão Feminino; veja classificação
Brabas somam 19 pontos em oito jogos
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O Brasileirão Feminino chega à oitava rodada com o Corinthians na liderança com 19 pontos, seguido por Palmeiras e São Paulo, ambos com 17. A disputa pelas primeiras posições segue próxima, com Bahia e Flamengo logo atrás, enquanto a briga por vaga na próxima fase envolve vários clubes separados por poucos pontos.
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No meio da tabela, equipes como Fluminense, Internacional e Cruzeiro se mantêm na disputa direta por classificação. O Grêmio aparece em 12º, com 10 pontos. Na parte final, América-MG, Vitória e outros times tentam reação para deixar as últimas posições.
Jogos da 8ª rodada:
- Corinthians 3 x 1 Ferroviária
- Flamengo 3 x 1 Vitória
- Internacional 1 x 0 Juventude
- Bragantino 2 x 2 Cruzeiro
- Mixto-MT 0 x 2 Fluminense
- América-MG 0 x 0 São Paulo
- Palmeiras 0 x 0 Santos
- Atlético-MG 2 x 0 Botafogo
- Bahia 0 x 2 Grêmio
Classificação do Brasileirão Feminino
|Pos
|Time
|P
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
1
Corinthians
19
8
6
1
1
21
8
13
2
Palmeiras
17
8
5
2
1
18
8
10
3
São Paulo
17
8
5
2
1
12
5
7
4
Bahia
15
8
5
0
3
15
12
3
5
Flamengo
15
8
4
3
1
15
10
5
6
Fluminense
14
8
4
2
2
10
7
3
7
Internacional
14
8
4
2
2
9
6
3
8
Cruzeiro
13
8
3
4
1
14
10
4
9
Ferroviária
12
8
3
3
2
10
9
1
10
Bragantino
11
8
3
2
3
14
15
-1
11
Santos
11
8
2
5
1
10
8
2
12
Grêmio
10
8
3
1
4
10
9
1
13
Atlético-MG
8
8
2
2
4
8
8
0
14
Mixto-MT
6
8
1
3
4
6
13
-7
15
Botafogo
5
7
1
2
4
7
12
-5
16
Juventude
4
8
1
1
6
3
10
-7
17
América-MG
2
8
0
2
6
3
19
-16
18
Vitória
1
7
0
1
6
5
21
-16
Próximos jogos – 9ª rodada:
- Juventude x Cruzeiro – 01/05, 15h
- Atlético-MG x Fluminense – 01/05, 16h
- Santos x Internacional – 01/05, 16h
- Ferroviária x Mixto-MT – 01/05, 17h
- Grêmio x Corinthians – 01/05, 17h30
- América-MG x Vitória – 02/05, 15h
- Bahia x Palmeiras – 02/05, 16h
- Botafogo x Bragantino – 03/05, 18h
- São Paulo x Flamengo – 04/05, 21h
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