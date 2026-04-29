A Fifa definiu Miami, nos Estados Unidos, como sede da fase final da Copa das Campeãs de 2027. A competição será realizada entre os dias 27 e 31 de janeiro, com formato concentrado e participação de clubes campeões de diferentes continentes. O anúncio foi feito durante o Congresso da entidade em Vancouver, no Canadá.

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Esta será a segunda edição do torneio. A primeira ocorreu em 2026, em Londres, e terminou com o título do Arsenal, que venceu o Corinthians na decisão. O campeão da Libertadores Feminina garantirá vaga na competição, representando a América do Sul.

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Corinthians representou a América do Sul na primeira edição

A primeira edição da Copa das Campeãs reuniu, pela primeira vez, os clubes campeões de cada confederação em um torneio intercontinental. Participaram Arsenal, Corinthians, Gotham FC, ASFAR, Auckland United FC e Wuhan Jiangda WFC, em fases disputadas entre 2025 e 2026.

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O torneio começou com confrontos eliminatórios entre representantes da Oceania, Ásia e África, que definiram o último classificado para a fase final ao lado dos campeões da Europa, América do Sul e América do Norte.

A fase decisiva foi realizada em Londres, onde o Arsenal conquistou o título ao vencer o Corinthians na final. A equipe brasileira chegou à decisão após superar o Gotham FC na semifinal e levou o jogo decisivo à prorrogação.

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