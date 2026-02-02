As Brabas, já consolidadas como a maior potência do futebol feminino sul-americano, deram um passo além na Copa dos Campeões Feminina: em Londres, mostraram ao mundo que o Corinthians também pode competir, encantar e se impor no mais alto nível do futebol feminino internacional.

Mesmo com o vice-campeonato da Copa dos Campeões Feminina, o Corinthians deixa a Inglaterra com ganhos que vão muito além do resultado em campo.

O Timão já é, há décadas, um clube internacional pelos feitos do time masculino e pela dimensão de sua torcida — como na conquista do Mundial de 2012, em Tóquio, diante do Chelsea e nas 'filiais' de torcedores ao redor do mundo. O time feminino, porém, deu agora um passo decisivo em seu próprio processo de internacionalização.

Na prática, a campanha alvinegra consolidou o clube em um novo patamar internacional inédito, com impactos esportivos, midiáticos, financeiros e simbólicos que ajudam a explicar por que a participação no torneio foi histórica para o Timão.

Corinthians mostra força dentro de campo

Do ponto de vista esportivo, o Corinthians mostrou, na prática, que pode competir em altíssimo nível contra as principais potências do mundo. A vitória sobre o Gotham, campeão da NWSL, e o jogo emblemático contra o Arsenal, decidido apenas na prorrogação, reforçaram a competitividade da equipe brasileira diante de contextos, estilos e investimentos diferentes.

O desempenho deu lastro à ideia de que o futebol feminino sul-americano — e o Corinthians em particular — pode disputar protagonismo global, e não apenas participar.

Mais confiança para o restante da temporada

A campanha também fortalece o Corinthians para o restante da temporada ao elevar o nível de confiança do elenco e da comissão técnica. A estreia segura de Belén Aquino indicou uma jogadora pronta para o protagonismo.

Já Lucas Piccinato, questionado por parte da torcida pelo estilo de jogo, ganha confiança pelo desempenho competitivo, mesmo em uma proposta de jogo mais defensiva.

Lucas Piccinato instrui jogadoras do Corinthians na final contra o Arsenal. (Photo by Harriet Lander - FIFA/FIFA via Getty Images)

Brabas nos holofotes

O ganho midiático também foi expressivo. A campanha rendeu reconhecimento mundial, ampliou a exposição da marca Corinthians no exterior e impulsionou o engajamento digital do clube. Durante o torneio, o perfil oficial do Corinthians Feminino alcançou a marca de 2 milhões de seguidores no Instagram, reflexo direto da visibilidade internacional, da cobertura da imprensa e do interesse de novos públicos que passaram a acompanhar o time.

Presidente da Fifa, Gianni Infantino, e diretora do Corinthians feminino Iris Sesso. (Photo by Stuart Wilson - FIFA/FIFA via Getty Images)

Ganho financeiro

No campo financeiro, o vice-campeonato rendeu ao Corinthians cerca de R$ 5,26 milhões em premiação, um valor expressivo para o futebol feminino brasileiro. A quantia supera, de forma isolada, a premiação do Brasileirão Feminino de 2026, fixada em R$ 2 milhões, embora ainda fique abaixo dos R$ 11,08 milhões pagos pela Libertadores Feminina.

Ainda assim, o impacto vai além do montante imediato: a exposição internacional amplia o potencial de novos patrocínios, ativações comerciais e acordos estratégicos, fortalecendo um projeto que já conta com patrocinadores próprios da modalidade.

Londres em ritmo de Poropopó

Há ainda um ganho difícil de mensurar, mas igualmente importante: o Corinthians encantou Londres. Não são poucos os relatos de crianças inglesas entoando o tradicional Poropopó.

A presença da Fiel no Emirates Stadium, o apoio vindo de torcedores que vivem na Inglaterra e em outros países da Europa e a identificação criada com o público local ampliaram a base simbólica do clube fora do Brasil.

Essa caminhada já vinha sendo ensaiada em participações em torneios amistosos e amadores nos Estados Unidos, mas a Copa dos Campeões representou um salto incomparável: competição oficial, chancela da FIFA, visibilidade global e enfrentamento direto com a elite do futebol feminino mundial.