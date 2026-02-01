menu hamburguer
Futebol Feminino

Corinthians fatura quantia milionária por vice da Copa dos Campeões Feminina

Brabas foram superadas pelo Arsenal por 3 a 2 neste domingo (1º)

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 01/02/2026
20:51
LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 01: SC Corinthians players aknowledge fans following the FIFA Women's Champions Cup 2026 Final match between Arsenal Women FC and SC Corinthians at Arsenal Stadium on February 01, 2026 in London, England. (Photo by Harriet Lander - FIFA/FIFA via Getty Images)
imagem cameraJogadoras do Corinthians comemoram com torcida após final contra o Arsenal. (Photo by Harriet Lander - FIFA/FIFA via Getty Images)
O Corinthians vai colocar uma quantia milionária no caixa com o vice-campeonato da primeira edição da Copa dos Campeões Feminina, disputada em Londres. Com a derrota por 3 a 2 para o Arsenal na decisão, as Brabas garantiram US$ 1 milhão em premiação, valor que equivale hoje a cerca de R$ 5,26 milhões.

A cifra faz parte do pacote divulgado pela Fifa, que confirmou a maior premiação individual já paga em um torneio de clubes do futebol feminino. O campeão ficou com US$ 2,3 milhões, enquanto o vice recebeu US$ 1 milhão, além do valor pela participação, reforçando o peso financeiro e simbólico da competição.

Disputada entre os dias 28 de janeiro e 1º de fevereiro, na Inglaterra, a Copa dos Campeões reuniu quatro clubes representantes das confederações continentais: Arsenal, Corinthians, Gotham e ASFAR.

Premiação da Copa dos Campeões

  • Campeã: US$ 2,3 milhões → R$ 11,5 milhões
  • Vice-campeã: US$ 1 milhão → R$ 5,23 milhões
  • Semifinalistas (cada): US$ 200 mil → R$ 1 milhão
  • Eliminadas na 1ª e 2ª fases (cada): US$ 100 mil → R$ 500 mil
  • Premiação total distribuída: cerca de US$ 4 milhões → aprox. R$ 20 milhões

Corinthians fica com vice mundial

Em jogo emocionante do início ao fim, o Corinthians acabou superado pelo Arsenal por 3 a 2 neste domingo (1º), no Emirates Stadium, em Londres, e as inglesas conquistaram a primeira edição da Copa dos Campeões Feminina.

Smith abriu o placar para o Arsenal, mas Gabi Zanotti igualou para as Brabas. No segundo tempo, Lotte Wubben-Moy marcou o gol da vitória e Vic Albuquerque, de pênalti, deixou tudo igual. Na prorrogação, as inglesas fizeram o terceiro gol com Foord.

Com o resultado, o Arsenal é o melhor time de futebol feminino do mundo em 2026, o Corinthians o segundo melhor e o Gotham fecha o pódio.

➡️ Após título da Supercopa Rei, Hugo Souza elogia Brabas: 'É o melhor time'

LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 01: Gisela Robledo of SC Corinthians shakes the hand of Jill Ellis, Chief Football Officer of FIFA following the FIFA Women's Champions Cup 2026 Final match between Arsenal Women FC and SC Corinthians at Arsenal Stadium on February 01, 2026 in London, England. (Photo by Harriet Lander - FIFA/FIFA via Getty Images)
Vic Albuquerque, do Corinthians, cumprimenta Jill Ellis, diretora de futebol da Fifa. (Photo by Harriet Lander - FIFA/FIFA via Getty Images)

