Corinthians fatura quantia milionária por vice da Copa dos Campeões Feminina
Brabas foram superadas pelo Arsenal por 3 a 2 neste domingo (1º)
- Matéria
- Mais Notícias
O Corinthians vai colocar uma quantia milionária no caixa com o vice-campeonato da primeira edição da Copa dos Campeões Feminina, disputada em Londres. Com a derrota por 3 a 2 para o Arsenal na decisão, as Brabas garantiram US$ 1 milhão em premiação, valor que equivale hoje a cerca de R$ 5,26 milhões.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Corinthians perde para o Arsenal e fica com vice da Copa dos Campeões Feminina
Futebol Feminino01/02/2026
- Futebol Feminino
Corinthians estreia na Copa dos Campeões Feminina: saiba tudo sobre o torneio
Futebol Feminino28/01/2026
- Futebol Feminino
Um feito que apenas o tempo vai dimensionar: Corinthians está na final da Copa dos Campeões
Futebol Feminino28/01/2026
A cifra faz parte do pacote divulgado pela Fifa, que confirmou a maior premiação individual já paga em um torneio de clubes do futebol feminino. O campeão ficou com US$ 2,3 milhões, enquanto o vice recebeu US$ 1 milhão, além do valor pela participação, reforçando o peso financeiro e simbólico da competição.
Disputada entre os dias 28 de janeiro e 1º de fevereiro, na Inglaterra, a Copa dos Campeões reuniu quatro clubes representantes das confederações continentais: Arsenal, Corinthians, Gotham e ASFAR.
➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Premiação da Copa dos Campeões
- Campeã: US$ 2,3 milhões → R$ 11,5 milhões
- Vice-campeã: US$ 1 milhão → R$ 5,23 milhões
- Semifinalistas (cada): US$ 200 mil → R$ 1 milhão
- Eliminadas na 1ª e 2ª fases (cada): US$ 100 mil → R$ 500 mil
- Premiação total distribuída: cerca de US$ 4 milhões → aprox. R$ 20 milhões
Corinthians fica com vice mundial
Em jogo emocionante do início ao fim, o Corinthians acabou superado pelo Arsenal por 3 a 2 neste domingo (1º), no Emirates Stadium, em Londres, e as inglesas conquistaram a primeira edição da Copa dos Campeões Feminina.
Smith abriu o placar para o Arsenal, mas Gabi Zanotti igualou para as Brabas. No segundo tempo, Lotte Wubben-Moy marcou o gol da vitória e Vic Albuquerque, de pênalti, deixou tudo igual. Na prorrogação, as inglesas fizeram o terceiro gol com Foord.
Com o resultado, o Arsenal é o melhor time de futebol feminino do mundo em 2026, o Corinthians o segundo melhor e o Gotham fecha o pódio.
➡️ Após título da Supercopa Rei, Hugo Souza elogia Brabas: 'É o melhor time'
- Matéria
- Mais Notícias