Nesta terça-feira (21), a Fifa atualizou o ranking mundial do futebol feminino, mantendo a Seleção Brasileira entre as principais do planeta. A equipe comandada por Arthur Elias aparece na sexta colocação, com 1980 pontos, após vitória por 1 a 0 sobre o Canadá, resultado que rendeu ganho de 4,94 pontos no período.

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Após um início irregular na primeira Data Fifa de 2026, com derrotas para Venezuela e México e vitória sobre a Costa Rica, a Seleção Brasileira reagiu e engatou uma sequência positiva. Na janela mais recente, a equipe comandada por Arthur Elias conquistou o título da Fifa Series 2026 com 100% de aproveitamento, incluindo goleadas sobre Coreia do Sul e Zâmbia, além da vitória por 1 a 0 sobre o Canadá na final.

Em 2025, a Seleção Brasileira chegou à quarta colocação do ranking de seleções femininas, o melhor resultado recente.

No topo da lista, a Espanha, atual campeã do mundo, segue líder, enquanto os Estados Unidos ocupam a segunda posição. A Inglaterra aparece em terceiro, seguida pela Alemanha. A principal movimentação no top 10 é a subida do Japão para o quinto lugar.

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Top 10 do ranking feminino da FIFA:

1 . Espanha – 2083.09 2 . Estados Unidos – 2054.65 3 . Inglaterra – 2038.72 4 . Alemanha – 2021.78 5 . Japão – 2011.27 6 . Brasil – 1980.00 7 . França – 1975.60 8 . Suécia – 1961.22 9 . Canadá – 1934.88 10 . Países Baixos – 1929.32