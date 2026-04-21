Brasil se firma entre as seis melhores seleções femininas do mundo no ranking da Fifa
Espanha lidera o ranking mundial, com os Estados Unidos na segunda colocação
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Nesta terça-feira (21), a Fifa atualizou o ranking mundial do futebol feminino, mantendo a Seleção Brasileira entre as principais do planeta. A equipe comandada por Arthur Elias aparece na sexta colocação, com 1980 pontos, após vitória por 1 a 0 sobre o Canadá, resultado que rendeu ganho de 4,94 pontos no período.
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Após um início irregular na primeira Data Fifa de 2026, com derrotas para Venezuela e México e vitória sobre a Costa Rica, a Seleção Brasileira reagiu e engatou uma sequência positiva. Na janela mais recente, a equipe comandada por Arthur Elias conquistou o título da Fifa Series 2026 com 100% de aproveitamento, incluindo goleadas sobre Coreia do Sul e Zâmbia, além da vitória por 1 a 0 sobre o Canadá na final.
Em 2025, a Seleção Brasileira chegou à quarta colocação do ranking de seleções femininas, o melhor resultado recente.
No topo da lista, a Espanha, atual campeã do mundo, segue líder, enquanto os Estados Unidos ocupam a segunda posição. A Inglaterra aparece em terceiro, seguida pela Alemanha. A principal movimentação no top 10 é a subida do Japão para o quinto lugar.
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Top 10 do ranking feminino da FIFA:
- Espanha – 2083.09
- Estados Unidos – 2054.65
- Inglaterra – 2038.72
- Alemanha – 2021.78
- Japão – 2011.27
- Brasil – 1980.00
- França – 1975.60
- Suécia – 1961.22
- Canadá – 1934.88
- Países Baixos – 1929.32
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