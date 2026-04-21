menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Brasil se firma entre as seis melhores seleções femininas do mundo no ranking da Fifa

Espanha lidera o ranking mundial, com os Estados Unidos na segunda colocação

Giselly Correa Barata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/04/2026
11:46
Atualizado há 1 minutos
Time titular da Seleção Brasileira no duelo contra a Coreia do Sul Lívia Villas Boas/CBF Assista aos bas
imagem cameraTime titular da Seleção Brasileira no duelo contra a Coreia do Sul (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Nesta terça-feira (21), a Fifa atualizou o ranking mundial do futebol feminino, mantendo a Seleção Brasileira entre as principais do planeta. A equipe comandada por Arthur Elias aparece na sexta colocação, com 1980 pontos, após vitória por 1 a 0 sobre o Canadá, resultado que rendeu ganho de 4,94 pontos no período.

continua após a publicidade

Relacionadas

Após um início irregular na primeira Data Fifa de 2026, com derrotas para Venezuela e México e vitória sobre a Costa Rica, a Seleção Brasileira reagiu e engatou uma sequência positiva. Na janela mais recente, a equipe comandada por Arthur Elias conquistou o título da Fifa Series 2026 com 100% de aproveitamento, incluindo goleadas sobre Coreia do Sul e Zâmbia, além da vitória por 1 a 0 sobre o Canadá na final.

Em 2025, a Seleção Brasileira chegou à quarta colocação do ranking de seleções femininas, o melhor resultado recente.

No topo da lista, a Espanha, atual campeã do mundo, segue líder, enquanto os Estados Unidos ocupam a segunda posição. A Inglaterra aparece em terceiro, seguida pela Alemanha. A principal movimentação no top 10 é a subida do Japão para o quinto lugar.

continua após a publicidade

➡️ Seleção Feminina deve jogar contra os Estados Unidos em São Paulo

+ Aposte em jogos de futebol feminino
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Top 10 do ranking feminino da FIFA:

    1.
  1. Espanha – 2083.09
    2. 2.
  2. Estados Unidos – 2054.65
    3. 3.
  3. Inglaterra – 2038.72
    4. 4.
  4. Alemanha – 2021.78
    5. 5.
  5. Japão – 2011.27
    6. 6.
  6. Brasil – 1980.00
    7. 7.
  7. França – 1975.60
    8. 8.
  8. Suécia – 1961.22
    9. 9.
  9. Canadá – 1934.88
    10. 10.
  10. Países Baixos – 1929.32
Seleção Brasileira é campeã da Fifa Series 2026. (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)
Seleção Brasileira é campeã da Fifa Series 2026. (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias