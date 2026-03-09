A situação da seleção feminina do Irã ganhou repercussão internacional durante a disputa da AFC Women's Asian Cup, realizada na Austrália. O futuro das jogadoras no país passou a ser discutido entre autoridades esportivas e governamentais depois que parte do elenco protagonizou um gesto interpretado como protesto político.

continua após a publicidade

De acordo com reportagem do jornal norte-americano The Athletic, representantes da Fifa, da Asian Football Confederation e do governo australiano iniciaram conversas emergenciais para avaliar se a delegação poderia permanecer no país por questões de segurança.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Entenda situação

O episódio ocorreu na estreia do Irã no torneio, quando as jogadoras não cantaram o hino nacional antes da partida contra a Coreia do Sul. O gesto foi interpretado como crítica ao regime iraniano em meio à escalada de tensão política e militar no Oriente Médio. Após a repercussão, a equipe passou a ser alvo de críticas na mídia estatal do país.

continua após a publicidade

Um apresentador da televisão estatal iraniana classificou as atletas como "traidoras em tempos de guerra" e afirmou que elas deveriam ser punidas com mais severidade. Nas partidas seguintes do torneio, contra Austrália e Filipinas, as jogadoras voltaram a cantar o hino nacional.

Com a eliminação ainda na fase de grupos, a seleção tinha retorno previsto ao Irã logo após o fim da participação na competição. No entanto, segundo fontes ouvidas pelo jornal estrangeiro, a situação segue em discussão e o caso passou a envolver autoridades do governo australiano.

continua após a publicidade

➡️ Camilla Orlando participa de mentoria da Fifa para treinadoras

Jogadoras iranianas devem permanecer na Austrália

O ministro de Assuntos Internos da Austrália, Tony Burke, afirmou que algumas jogadoras receberam autorização para permanecer no país.

"Na noite passada pude dizer a cinco mulheres da seleção iraniana que elas são bem-vindas para ficar na Austrália, para estarem seguras e terem um lar aqui", escreveu, em suas redes sociais.

A Associação Internacional de Jogadores Profissionais destacou que algumas atletas podem optar por retornar ao Irã, enquanto outras demonstram interesse em permanecer fora do país. Um dos fatores que pesa na decisão é o receio de possíveis represálias contra familiares que seguem no território iraniano.

Last night I was able to tell five women from the Iranian Women's Soccer team that they are welcome to stay in Australia, to be safe and have a home here. pic.twitter.com/2JQp9q9Z8W — Tony Burke (@Tony_Burke) March 9, 2026

Trump fala sobre o tema

A possibilidade de asilo também entrou no debate internacional. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que seu país estaria disposto a receber as atletas caso o governo australiano não conceda abrigo. O país mantém ofensivas militares contra o Irã desde o fim de fevereiro.