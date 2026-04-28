Clube inglês anuncia construção do primeiro estádio exclusivo para futebol feminino na Europa

O Brighton anunciou nesta terça-feira (28) o projeto para a construção do primeiro estádio da Europa destinado exclusivamente a uma equipe de futebol feminino. A iniciativa inédita prevê que a nova arena seja erguida em Bennett's Field, um terreno já adquirido pelo clube inglês, localizado ao lado do Amex Stadium, a atual casa do time masculino.

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O planejamento estrutural inclui a criação de uma passarela para conectar os dois estádios. A expectativa da diretoria é que o espaço seja inaugurado na temporada 2030/2031, dependendo da aprovação das autoridades locais para o início e o avanço das obras.

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Projeto do estádio

O conceito arquitetônico foi desenhado para comportar uma capacidade mínima de 10 mil espectadores e baseia-se na campanha "Feito para ela", que visa atender às necessidades específicas e à cultura da modalidade. Em vez de adaptar um local historicamente planejado para o esporte masculino, o novo estádio oferecerá infraestrutura personalizada desde a concepção de seus ambientes.

O projeto detalha a construção de vestiários e salas de recuperação física projetados especialmente para as atletas. A experiência do público também foi reavaliada, com o objetivo de entregar um ambiente com corredores mais amplos, acesso facilitado para famílias e espaços sociais focados na comunidade local. No cenário global, a arena será a terceira construída com essa finalidade exclusiva, juntando-se aos estádios das equipes norte-americanas KC Current e Denver Summit.

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Brighton fará um estádio apenas para o futebol feminino (Foto: Divulgação/Brighton)

Equipe feminina do Brighton

O desenvolvimento estrutural reflete a expansão dos investimentos da agremiação, gerida pelo empresário britânico Tony Bloom desde 2009. Até que a nova casa seja concluída, a equipe feminina do Brighton continuará mandando os seus compromissos no Broadfield Stadium, localizado a cerca de 35 minutos de distância da cidade-sede.

No campo, o time registra uma campanha sólida no calendário atual, ocupando a sexta colocação na tabela da Women's Super League, a primeira divisão inglesa. O próximo grande desafio da equipe será fora um confronto decisivo marcado para o dia 10 de maio contra o Liverpool, válido pela semifinal da Copa da Inglaterra.

Brighton fará um estádio apenas para o futebol feminino (Foto: Divulgação/Brighton)

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