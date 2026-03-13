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Corinthians tem bom retrospecto contra o Palmeiras no Brasileirão Feminino; veja números

Brabas enfrentam Palestrinas nesta sexta (13), em Barueri

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 13/03/2026
17:01
Andressa Alves comemora gol pelo Corinthians, contra o Palmeiras, no último jogo entre as equipes pelo Brasileirão Feminino, em abril de 2025. (Foto: CBF/Flickr)
imagem cameraAndressa Alves comemora gol pelo Corinthians, contra o Palmeiras, no último jogo entre as equipes pelo Brasileirão Feminino, em abril de 2025. (Foto: CBF/Flickr)
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O clássico entre Palmeiras e Corinthians no Brasileirão Feminino tem histórico favorável ao time alvinegro. As equipes entram em campo nesta sexta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), pela terceira rodada do Brasileirão Feminino.

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Em 14 confrontos pela competição, o Corinthians soma 9 vitórias, contra 3 do Palmeiras, além de 2 empates, com aproveitamento de 64%. Por outro lado, as Palestrinas levaram a melhor em encontros recentes, pelo Paulistão e Supercopa do Brasil, e ficaram com as taças.

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Corinthians tem histórico favorável

O domínio corinthiano também aparece nos mandos: em sete jogos como mandante, são 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já atuando fora de casa, o retrospecto é ainda mais expressivo, com 5 vitórias em sete partidas, além de um empate e apenas um triunfo palmeirense. Os números são da plataforma O Gol.

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O último encontro entre as equipes pelo Brasileirão ocorreu em 12 de abril de 2025, quando o Palmeiras venceu por 2 a 1 no Parque São Jorge.

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Mesmo assim, o histórico geral do clássico segue com vantagem do Corinthians. Considerando todas as competições, os rivais já se enfrentaram 31 vezes, com 17 vitórias corintianas, 7 empates e 7 triunfos do Palmeiras.

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O equilíbrio aparece apenas no número de empates e vitórias palmeirenses, enquanto o Corinthians mantém superioridade também nos mandos: são 9 vitórias em 15 jogos como mandante e 8 triunfos em 16 partidas disputadas na casa do rival.

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<em>Fonte: plataforma O Gol</em>

DadoNúmeros

Jogos disputados

14

Vitórias do Corinthians

9

Empates

2

Vitórias do Palmeiras

3

Aproveitamento do Corinthians

64%

Gols do Corinthians

26

Gols do Palmeiras

13

Média de gols do Corinthians

1,86 por jogo

Média de gols sofridos pelo Corinthians

0,93 por jogo

Andressa Alves comemora gol pelo Corinthians, contra o Palmeiras, no último jogo entre as equipes pelo Brasileirão Feminino, em abril de 2025. (Foto: CBF/Flickr)
Ingryd e Gabi Zanotti disputam bola no último jogo entre as equipes pelo Brasileirão Feminino, em abril de 2025. (Foto: CBF/Flickr)

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