Corinthians tem bom retrospecto contra o Palmeiras no Brasileirão Feminino; veja números
Brabas enfrentam Palestrinas nesta sexta (13), em Barueri
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O clássico entre Palmeiras e Corinthians no Brasileirão Feminino tem histórico favorável ao time alvinegro. As equipes entram em campo nesta sexta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), pela terceira rodada do Brasileirão Feminino.
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Em 14 confrontos pela competição, o Corinthians soma 9 vitórias, contra 3 do Palmeiras, além de 2 empates, com aproveitamento de 64%. Por outro lado, as Palestrinas levaram a melhor em encontros recentes, pelo Paulistão e Supercopa do Brasil, e ficaram com as taças.
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Corinthians tem histórico favorável
O domínio corinthiano também aparece nos mandos: em sete jogos como mandante, são 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já atuando fora de casa, o retrospecto é ainda mais expressivo, com 5 vitórias em sete partidas, além de um empate e apenas um triunfo palmeirense. Os números são da plataforma O Gol.
O último encontro entre as equipes pelo Brasileirão ocorreu em 12 de abril de 2025, quando o Palmeiras venceu por 2 a 1 no Parque São Jorge.
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Mesmo assim, o histórico geral do clássico segue com vantagem do Corinthians. Considerando todas as competições, os rivais já se enfrentaram 31 vezes, com 17 vitórias corintianas, 7 empates e 7 triunfos do Palmeiras.
O equilíbrio aparece apenas no número de empates e vitórias palmeirenses, enquanto o Corinthians mantém superioridade também nos mandos: são 9 vitórias em 15 jogos como mandante e 8 triunfos em 16 partidas disputadas na casa do rival.
➡️ Emily Lima reencontra Rosana Augusto em Palmeiras e Corinthians
<em>Fonte: plataforma O Gol</em>
|Dado
|Números
Jogos disputados
14
Vitórias do Corinthians
9
Empates
2
Vitórias do Palmeiras
3
Aproveitamento do Corinthians
64%
Gols do Corinthians
26
Gols do Palmeiras
13
Média de gols do Corinthians
1,86 por jogo
Média de gols sofridos pelo Corinthians
0,93 por jogo
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