Palmeiras x Corinthians feminino: onde assistir e escalações

Palmeiras e Corinthians se enfrentam nesta sexta-feira (13), às 21h30 (horário de Brasília), pela terceira rodada do Brasileirão Feminino. O clássico será disputado na Arena Barueri, em Barueri (SP), com altas expectativas para a estreia da treinadora Emily Lima no comando das Brabas.

A partida terá transmissão ao vivo pelo sportv, na TV fechada, e também pela GE TV, ao vivo no Youtube. O confronto reúne dois times que costumam brigar pelas primeiras posições da competição e protagonizam um dos clássicos mais equilibrados do futebol feminino brasileiro.

A arbitragem do clássico entre Palmeiras e Corinthians ficará a cargo de Charly Wendy Straub Deretti, de Santa Catarina. As assistentes serão Leandra Aires Cossette e Veridiana Contiliani Bisco, ambas da Federação Paulista, enquanto Adeli Mara Monteiro atuará como quarta árbitra. A função de analista de campo será desempenhada por Simone Xavier de Paula e Silva.

Jogando em casa, o Palmeiras tenta aproveitar o fator campo para buscar um resultado importante diante do rival. Do outro lado, o Corinthians chega com o objetivo de ter um melhor desempenho do que no duelo contra o Fluminense, quando ficou no 2 a 2 na Neo Química Arena.

PALMEIRAS X CORINTHIANS FEMININO

Campeonato Brasileiro Feminino - 3ª rodada

Data: sexta-feira, 13 de março

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

Onde assistir: Sportv (canal fechado) e GE TV (Youtube)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALMEIRAS: Kate Tapia; Fê Palermo, Poliana, Pati Maldaner e Rhay Coutinho; Ingryd, Andressinha e Brena; Bia Zaneratto, Gláucia e Tainá Maranhão. Técnica: Rosana Augusto.

CORINTHIANS: Lelê; Gi Fernandes, Thaís Ferreira, Letícia Teles e Tamires; Ana Vitória, Duda Sampaio, Andressa Alves (Paola García) e Gabi Zanotti; Belén Aquino e Jaqueline. Técnico: Lucas Piccinato.