Futebol Feminino

Emily Lima reencontra Rosana Augusto em Palmeiras e Corinthians

Derby marca a estreia da nova treinadora das Brabas

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 12/03/2026
07:29
Emily Lima durante treino do Corinthians no CT Joaquim Grava. (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)
Emily Lima durante treino do Corinthians no CT Joaquim Grava. (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)
O reencontro entre Emily Lima e Rosana Augusto será um dos ingredientes especiais do Derby entre Corinthians e Palmeiras pelo Brasileirão Feminino. A bola rola nesta sexta-feira (13), às 21h30, na Arena Barueri, com mando de campo palmeirense.

Em entrevista de apresentação, a técnica das Brabas destacou o respeito pela treinadora rival e relembrou a relação construída ao longo da carreira no futebol. Emily treinou Rosana no Santos e na Seleção Brasileira.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Ela afirmou conhecer bem Rosana, com quem já trabalhou e também dividiu experiências dentro de campo. Mesmo assim, ressaltou que a preparação para o Derby passa primeiro pelo próprio desempenho do Corinthians.

— Conheço bem a Rosana, foi minha atleta, joguei com ela — afirmou a treinadora, ao comentar o reencontro no clássico.

A comandante do Timão também explicou que o adversário será estudado pela comissão técnica, mas que o foco principal seguirá sendo o desenvolvimento da própria equipe.

— Claro que a gente vai estudar a equipe do Palmeiras, mas eu foco muito em nós, no nosso elenco e no nosso trabalho — completou Emily.

Campanha de Corinthians e Palmeiras no Brasileirão Feminino

Atual campeão, o Corinthians começou o Brasileiro vencendo o Atlético-MG fora de casa por 1 a 0. Na sequência, empatou na Neo Química Arena por 2 a 2 com o Fluminense. A equipe ocupa a quinta colocação na tabela.

O Palmeiras é líder e conseguiu bons resultados neste início de temporada. As Palestrinas superaram o América-MG por 4 a 0 e venceram o Grêmio por 2 a 1 fora de casa. Agora, reencontram o maior rival na terceira rodada.

Palmeiras e Corinthians decidem a final da Supercopa feminina
Barueri (SP), 07/02/2026 - SUPERCOPA DO BRASIL / PALMEIRAS X CORINTHIANS - Partida valida pela final da SUPERCOPA DO BRASIL DE FUTEBOL FEMININO, realizada na Arena Crefisa Barueri, na tarde deste sabado, 07. (Foto: MARCUS ANGELO/Photo Premium/Gazeta Press)

