Palmeiras e Corinthians entram em campo nesta sexta-feira (13), às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Barueri, pela terceira rodada do Brasileirão Feminino. O Derby chega cercado de expectativa, especialmente pela estreia de Emily Lima no comando das Brabas e pelo encontro de duas treinadoras à beira do campo. Rosana Augusto, do Palmeiras, chegou a ser treinada por Emily no Santos e na Seleção Brasileira.

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Do lado palmeirense, a técnica destacou o peso do clássico e o simbolismo de ver duas mulheres comandando um dos confrontos mais tradicionais do futebol brasileiro.

— O derby por si só já é um jogo enorme, de muita rivalidade, emoção, e quando consideramos que será protagonizado por duas mulheres, ganha uma dimensão ainda maior. Este momento simboliza a evolução, o espaço que as mulheres conquistaram no esporte, não só em campo, mas também em posições de liderança — afirmou a treinadora.

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Rosana também ressaltou que encara a situação como parte de um processo natural de crescimento do futebol feminino e espera que o momento sirva de inspiração para outras mulheres.

— Nos preparamos, estudamos e trabalhamos muito para chegar até aqui. Espero que este momento também possa inspirar outras mulheres e meninas que amam futebol a acreditarem que elas também podem ocupar esses espaços em um futuro próximo — completou.

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Além do simbolismo, a técnica do Palmeiras fez questão de destacar o respeito pela adversária. Rosana relembrou o período em que trabalhou com Emily Lima ainda como atleta e elogiou a trajetória da treinadora corintiana.

— Eu tenho muito respeito e admiração pela Emily. É uma profissional que sempre buscou elevar o nível das equipes por onde passou e sempre teve uma visão comprometida com o crescimento da modalidade. Tive a oportunidade de trabalhar com ela enquanto atleta e sei o quanto contribuiu para o desenvolvimento do futebol feminino — disse.

➡️ Emily Lima reencontra Rosana Augusto em Palmeiras e Corinthians

Para Rosana, o fato de duas mulheres comandarem um clássico dessa magnitude é resultado de um caminho construído ao longo de anos dentro da modalidade.

— Não posso deixar de ressaltar que se hoje duas mulheres estão comandando um derby, um jogo desse tamanho, é porque a gente está avançando no futebol feminino e muitas pessoas ajudaram na construção desse caminho — concluiu.

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Rosana Augusto durante treino das Palestrinas. (Foto: Palmeiras/Divulgação)

Campanha de Palmeiras e Corinthians no Brasileirão Feminino

O Palmeiras é líder e conseguiu bons resultados neste início de temporada. As Palestrinas superaram o América-MG por 4 a 0 e venceram o Grêmio por 2 a 1 fora de casa. Agora, enfrenta o maior rival na terceira rodada, após ser campeão da Supercopa Feminina no primeiro encontro da temporada.

Atual campeão, o Corinthians começou o Brasileiro vencendo o Atlético-MG fora de casa por 1 a 0. Na sequência, empatou na Neo Química Arena por 2 a 2 com o Fluminense. A equipe ocupa a quinta colocação na tabela.