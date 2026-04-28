Palmeiras e Santos empataram por 0 a 0 na noite desta segunda-feira, no Allianz Parque, pela 8ª rodada do Brasileirão Feminino, em um clássico sem gols, mas marcado por uma expulsão inusitada ainda no primeiro tempo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Primeiro tempo

A etapa inicial foi truncada, com forte marcação, poucas oportunidades e excesso de faltas. Cada equipe conseguiu criar apenas uma chance mais perigosa, em meio a um jogo de muita disputa física. O lance que mudou o cenário aconteceu aos 36 minutos, quando Poliana foi expulsa após puxar o cabelo de Evelin Bonifácio, deixando o Palmeiras com uma jogadora a menos. Nos minutos finais, o Santos tentou aproveitar a superioridade numérica e aumentou a pressão, mas sem conseguir finalizar com real perigo ao gol adversário.

+ Aposte em jogos do Brasileirão Feminino

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

Bia Zaneratto domina bola em Palmeiras x Santos. (Foto: Guilherme Veiga/Palmeiras)

Segundo tempo

Mesmo em desvantagem, o Palmeiras voltou mais agressivo e passou a dominar as principais ações ofensivas. Logo no início, Pati Maldaner acertou a trave de cabeça, enquanto Bia Zaneratto levou perigo em duas finalizações. A pressão alviverde aumentou na reta final, com Tainá Maranhão sendo protagonista: acertou a trave em uma chance clara e, em outra jogada individual, finalizou por cima. Nos acréscimos, ainda pediu pênalti. Lorena Benítez também desperdiçou grande oportunidade cara a cara. O Santos, por sua vez, pouco produziu ofensivamente, e o empate sem gols persistiu até o apito final.

Santos e Palmeiras empataram sem gols no Allianz Parque. (Foto: Santos FC/Divulgação)

Lance Capital 💡

O empate se explica principalmente pela falta de eficiência ofensiva. Mesmo com uma jogadora a menos durante boa parte do jogo, o Palmeiras foi superior na etapa final e criou as melhores chances, mas pecou nas finalizações. Já o Santos, apesar da vantagem numérica, teve postura conservadora e não conseguiu transformar posse de bola em oportunidades claras.

continua após a publicidade

Deu aula 🏅

Tainá Maranhão foi o principal destaque da partida, sendo a jogadora mais incisiva no ataque do Palmeiras e responsável pelas melhores chances no segundo tempo.

Ficou abaixo 📉

O clássico também chamou atenção negativamente pelo público abaixo das expectativas no Allianz Parque. Apenas 1.469 torcedores estiveram presentes, gerando uma renda de R$ 22.840 — números modestos para um confronto entre duas equipes tradicionais do futebol feminino. Somente o torcedor palmeirense pôde acompanhar, em conformidade com a recomendação conjunta do Ministério Público, da Polícia Militar e da Federação Paulista de Futebol para todos os clássicos.

Ei, juiz! 📣

Jogadoras do Palmeiras reclamaram de um possível pênalti sobre Tainá Maranhão nos acréscimos, mas a arbitragem mandou o jogo seguir.

Não vou ver isso sozinho 😱

O lance da expulsão de Poliana, ao puxar o cabelo de Evelin Bonifácio, chamou atenção pela raridade e acabou sendo um dos momentos mais inusitados do clássico.

✅ Ficha técnica

Palmeiras 0 x 0 Santos

Campeonato: Brasileirão Feminino – 8ª rodada

📆 Data e horário: segunda-feira, 27 de abril de 2026, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

🥅 Gols: —

🟨 Cartões amarelos: jogadoras do Santos (3); Palmeiras (1)

🟥 Cartões vermelhos: Poliana (Palmeiras)

TIMES TITULARES

PALMEIRAS: Kate Tapia, Ana Guzmán, Poliana, Fê Palermo e Raíssa Bahia; Brena, Duda Santos, Andressinha e Lorena Benítez; Tainá Maranhão e Bia Zaneratto.

SANTOS: Taty Amaro; Evellyn Marques, Ana Alice, Isa Cardoso e Larissa Vasconcelos; Nath Pitbull, Suzane Pires e Yoreli Rincón; Larroquette, Evelin Bonifácio e Carol Baiana.