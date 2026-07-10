logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Lance bizarro de árbitro em Espanha x Bélgica viraliza: 'Fez falta'

Equipes se enfrentam pelas quartas de final da Copa do Mundo

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
10/07/2026 17:02
Favorite o Lance! no Google
Michael Oliver após lance bizarro com Dani Olmo em Espanha x Bélgica
Michael Oliver após lance bizarro com Dani Olmo em Espanha x Bélgica (Foto: Carl Recine / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Espanha e Bélgica se enfrentam nesta sexta-feira (10), no SoFi Stadium, em Los Angeles, pelas quartas de final da Copa do Mundo. Durante o primeiro tempo do confronto, o árbitro Michael Oliver protagonizou um lance bizarro, que viralizou nas redes sociais.

  • Espanha x Bélgica - Lance!TV - Copa do Mundo

    AO VIVO: Assista ao duelo entre Espanha e Bélgica com o Lance!TV

    Copa do Mundo 2026
    Há 20 horas
  • Espanha pode atingir outro feito histórico contra Bélgica (Foto: Paul ELLIS / AFP)

    Craque da Espanha pode repetir feito histórico de Garrincha em Copas

    Copa do Mundo 2026
    Há 6 horas
  • Yamal com camisa do Marrocos

    Yamal debochou da Espanha após eliminação na Copa em 2022 contra Marrocos

    Copa do Mundo 2026
    Há 16 horas

    • ➡️ Jorge Jesus é anunciado em Portugal e torcedores reagem: 'Chega de fracassos'

    O cronômetro marcava 34 minutos quando a Espanha conduzia um ataque promissor. Contudo, o árbitro inglês impossibilitou a progressão do meia Dani Olmo, que buscava alcançar um passe.

    continua após a publicidade

    A ação impossibilitou o camisa 10 da seleção espanhola de dar progressão à jogada. Michael Oliver reconheceu imediatamente o erro e deu bola ao chão para a Espanha.

    ➡️ Craque da Espanha pode repetir feito histórico de Garrincha em Copas

  • Rafaela Pimenta abre o jogo sobre papel do procurador e diversos temas em entrevista exclusiva ao Lance!

    Quem é a empresária brasileira de Haaland, algoz do Brasil na Copa?

    Copa do Mundo 2026
    Há 29 minutos
  • Ancelotti na eliminação no Brasil da Copa do Mundo

    Escale a Seleção Brasileira: monte o time ideal para a Copa do Mundo de 2030

    Seleção Brasileira
    Há 27 minutos
  • Técnico da Suíça, Burat Yakin em coletiva na véspera do jogo contra a Argentina e Messi na Copa do Mundo

    Técnico da Suíça diz ter receita para conter Messi: 'Várias soluções'

    Copa do Mundo 2026
    Há 31 minutos

    • Tradução: "Michael Oliver fez falta no Dani Olmo".

    Tradução: "Michael Oliver se colocando como o centro das atenções, como de costume".

    Tradução: "Absolutamente Michael Oliver".

    ➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

    🤑 Aposte nos jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Michael Oliver e Dani Olmo em Espanha x Bélgica
    Michael Oliver e Dani Olmo em Espanha x Bélgica (Foto: Carl Recine / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Bruno Guimarães perde pênalti para o Brasil diante da Noruega

    Copa do Mundo 2026

    Qual foi a pior cobrança de pênalti da Copa do Mundo? Vote na enquete do Lance!

    Há 1 hora
    Messi sorridente é levantado por companheiros de time após vitória de virada da Argentina (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

    Fora de Campo

    Brasileiros reagem a polêmicas envolvendo a Argentina na Copa: 'Ainda tem'

    Há 2 horas
    CazéTV transmitirá os jogos da Copa do Mundo de 2026.

    Lance! Negócios

    Copa do Mundo 2026 consolida nova forma de consumo do futebol entre brasileiros

    Há 2 horas
    Espanha x Bélgica - Lance!TV - Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    AO VIVO: Assista ao duelo entre Espanha e Bélgica com o Lance!TV

    Há 2 horas
    Deschamps em coletiva da França (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    Copa do Mundo 2026

    Portal argentino seca França após avanço na Copa: 'Já são campeões'

    Há 3 horas
    jorge jesus benfica

    Futebol Internacional

    Novo técnico de Portugal, Jorge Jesus diz que deu fim a Neymar no Al-Hilal: 'Tu, finish'

    Há 4 horas
    Mais LANCE!
    Leonardo Jardim com a camisa de treinador do Flamengo e a torcida ao fundo

    Jardim relembra início de Mbappé e revela torcida pela França na Copa do Mundo

    Ex-comandante do Al-Hilal chega para assumir novo ciclo de Portugal (Foto: Divulgação / Al-Hilal)

    Jorge Jesus é anunciado em Portugal e torcedores reagem: 'Chega de fracassos'

    Yassine Bounou sofre o primeiro gol da França, marcado pelo atacante Kylian Mbappé, durante a partida das quartas de final da Copa do Mundo de 2026 entre França e Marrocos.

    Derrota para a França na Copa encerra invencibilidade de Bounou, do Marrocos

    Espanha pode atingir outro feito histórico contra Bélgica (Foto: Paul ELLIS / AFP)

    Craque da Espanha pode repetir feito histórico de Garrincha em Copas

    Jorge Jesus na beira de campo na época que treinava o Flamengo

    Portugal anuncia Jorge Jesus como novo técnico da seleção

    Salah conversa com árbitro no confronto entre Egito e Argentina

    Salah projeta futuro do Egito: 'Participar não é suficiente'

    Mikel Merino, da Espanha, comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida entre Portugal e Espanha pela Copa do Mundo da FIFA 2026.

    Merino mantém tradição do pai em comemoração inspirada nas festas de Pamplona

    Yamal em preparação antes de atuar pela Espanha.

    Yamal quase jogou por outro país na Copa; entenda

    Mbappé teve a cobrança de pênalti defrendida por Bono em França x Marrocos pela Copa do Mundo

    Copa de 2026 é a edição com pior aproveitamento de pênaltis na história