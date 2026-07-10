Lance bizarro de árbitro em Espanha x Bélgica viraliza: 'Fez falta'
Equipes se enfrentam pelas quartas de final da Copa do Mundo
Espanha e Bélgica se enfrentam nesta sexta-feira (10), no SoFi Stadium, em Los Angeles, pelas quartas de final da Copa do Mundo. Durante o primeiro tempo do confronto, o árbitro Michael Oliver protagonizou um lance bizarro, que viralizou nas redes sociais.
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O cronômetro marcava 34 minutos quando a Espanha conduzia um ataque promissor. Contudo, o árbitro inglês impossibilitou a progressão do meia Dani Olmo, que buscava alcançar um passe.
A ação impossibilitou o camisa 10 da seleção espanhola de dar progressão à jogada. Michael Oliver reconheceu imediatamente o erro e deu bola ao chão para a Espanha.
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Dani Olmo ia partir pro ataque e esbarrou no árbitro Michael Oliver— Central do Braga (@CentralDoBrega) July 10, 2026
a carinha dele pedindo desculpa kkkkkkkkkk pic.twitter.com/eX5YerRPVb
🚨 Michael Oliver vs Dani Olmo 🤝 pic.twitter.com/NDK92IfNxb— GoalRush Football (@TheGoalRush_HQ) July 10, 2026
📸 - MICHAEL OLIVER WITH A FOUL ON DANI OLMO!— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 10, 2026
FREE KICK SPAIN! pic.twitter.com/ImHrHueVe5
Tradução: "Michael Oliver fez falta no Dani Olmo".
Michael Oliver making himself the centre of attention as usual 😂— Harry (@Harry_White96) July 10, 2026
Tradução: "Michael Oliver se colocando como o centro das atenções, como de costume".
Absolute Michael Oliver. pic.twitter.com/m1zstcZRv1— 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 (@TiernanRichmon1) July 10, 2026
Tradução: "Absolutamente Michael Oliver".
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