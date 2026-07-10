logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Destaque do UFC critica Neymar e Seleção Brasileira: 'Acabado'

Lutador inglês falou sobre a Copa do Mundo

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
10/07/2026 17:07
Favorite o Lance! no Google
Neymar recebeu amarelo contra a Noruega e gerou multa à CBF
Paddy Pimblett falou de Neymar (Foto: Justin Setterfield/Getty Images/AFP)

Adversário de Benoit Saint Denis no UFC 329 neste sábado (11), em Las Vegas, Paddy Pimblett falou sobre a atual Seleção Brasileira, Neymar, e projetou o duelo entre Inglaterra e Noruega nas quartas de final da Copa do Mundo. O inglês afirmou que o camisa 10 do Santos está "acabado" e que os jovens brasileiros não se desenvolvem como antes no futebol.

  • Al Hilal-Jorge Jesus-Neymar

    Fala de Jorge Jesus sobre Neymar viraliza: ‘Ficou bem nítido’

    Fora de Campo
    Há 1 hora
  • Erling Haaland fala aos jornalistas na antevéspera de Noruega x Inglaterra pelas quartas da Copa do Mundo

    Noruega x Inglaterra: esperança de um, confiança de outro; quem leva?

    Copa do Mundo 2026
    Há 18 horas

    • ➡️Simule os jogos da Copa do Mundo!

    Em entrevista ao Ag Fight, o lutador criticou a convocação de Neymar para a Copa do Mundo de 2026 e, para ele, João Pedro, do Chelsea, deveria ter ido entre os 26 selecionados de Carlo Ancelotti.

    continua após a publicidade

    - Neymar é terrível atualmente, ele está acabado. Agora todos os brasileiros vão para a Europa jovens e não jogam mais com o mesmo talento que costumavam. Não esperava enfrentar o Brasil. A Seleção Brasileira atualmente é terrível. Não entendo por que eles convocaram o Neymar. Tiraram o João Pedro e levaram ele - disse Paddy Pimblet.

    O atleta também projetou o confronto entre Inglaterra e Noruega, que vale vaga na semifinal do Mundial, e ressaltou a qualidade dos atacantes Harry Kane e Erling Haaland.

    continua após a publicidade
  • Michael Oliver após lance bizarro com Dani Olmo em Espanha x Bélgica

    Lance bizarro de árbitro em Espanha x Bélgica viraliza: 'Fez falta'

    Copa do Mundo 2026
    Há 5 minutos
  • Rafaela Pimenta abre o jogo sobre papel do procurador e diversos temas em entrevista exclusiva ao Lance!

    Quem é a empresária brasileira de Haaland, algoz do Brasil na Copa?

    Copa do Mundo 2026
    Há 32 minutos
  • Ancelotti na eliminação no Brasil da Copa do Mundo

    Escale a Seleção Brasileira: monte o time ideal para a Copa do Mundo de 2030

    Seleção Brasileira
    Há 31 minutos

    • - Pretendo assistir aos dois, UFC e o jogo (da Inglaterra). Acho que vai ser um jogo duro (contra a Noruega). Vai ser definido por qual atacante for melhor, ou Haaland, ou Harry Kane. É um jogo de dois grandes atacantes - finalizou o lutador.

    Paddy Pimblett em pesagem do UFC 324 (Foto: Reprodução/Instagram/UFC Brasil)
    Paddy Pimblett em pesagem do UFC 324 (Foto: Reprodução/Instagram/UFC Brasil)

    Quem é a empresária brasileira de Haaland, algoz do Brasil na Copa?

    Autor de dois gols na vitória da Noruega sobre o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026Erling Haaland tem uma brasileira como 

    continua após a publicidade

    principal responsável por sua carreira fora dos gramados. A advogada Rafaela Pimenta, de 53 anos, administra os interesses do atacante do Manchester City e participou das principais decisões que transformaram o camisa 9 em uma das maiores estrelas do futebol mundial.

    Comando da carreira de Haaland

    Paulistana e formada em Direito, Rafaela Pimenta iniciou sua trajetória no futebol no fim da década de 1990, atuando na área jurídica de negociações internacionais. Anos depois, tornou-se parceira do empresário italiano Mino Raiola, um dos agentes mais influentes do esporte, e participou de algumas das maiores transferências do mercado europeu.

    continua após a publicidade

    ➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

    Com a morte de Raiola, em 2022, Rafaela assumiu a gestão da carteira de clientes da agência e passou a liderar a carreira de Haaland. Sob seu comando, o atacante consolidou sua posição entre os principais jogadores do mundo, em uma trajetória que inclui a transferência do Borussia Dortmund para o Manchester City, considerada a Melhor Transferência de 2022 no Globe Soccer Awards, além da recente renovação de contrato com o clube inglês até 2034.

    A mulher por trás de um dos maiores astros do futebol

    Hoje radicada em Mônaco, Rafaela dirige a agência Tatica, especializada na gestão de atletas de elite. Seu trabalho vai além das negociações entre clubes, envolvendo contratos, direitos de imagem, patrocínios, estratégias comerciais e planejamento de carreira.

    continua após a publicidade

    O reconhecimento internacional fez a brasileira ser apontada por veículos estrangeiros como uma das mulheres mais influentes da indústria do futebol. Em 2026, ela passou a integrar a lista 50 Over 50 Global, da Forbes, que reúne personalidades acima dos 50 anos com destaque nos negócios, na política e na cultura.

    Além de Haaland, Rafaela representa jogadores como Matthijs de LigtNoussair MazraouiSantiago Giménez e o mexicano Gilberto Mora, uma das principais promessas do futebol internacional.

    continua após a publicidade

    Coração dividido na Copa do Mundo

    O duelo entre Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa, colocou Rafaela em uma situação incomum. Brasileira e torcedora declarada da Seleção, ela também é a agente do principal astro norueguês e publicou nas redes sociais uma camisa dividida entre as cores dos dois países antes da partida.

    A relação entre empresária e jogador começou quando Haaland ainda era adolescente e atravessou toda a ascensão do atacante até o estrelato. O Mundial de 2026 consolidou ainda mais o protagonismo do norueguês, que chegou ao mata-mata como um dos principais goleadores da competição e confirmou o favoritismo ao comandar a eliminação brasileira.

    continua após a publicidade

    🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Léo Pereira, Bruno Guimarães, Douglas Santos e Luiz Henrique, durante treino da Seleção Brasileira

    Fora de Campo

    Jogador da Seleção Brasileira anuncia que será pai pela segunda vez

    Há 40 minutos
    Al Hilal-Jorge Jesus-Neymar

    Fora de Campo

    Fala de Jorge Jesus sobre Neymar viraliza: 'Ficou bem nítido'

    Há 1 hora
    Lance em jogo de Vasco e Fluminense, pelo futsal, vira assunto internacional (Foto: Reprodução: Ygor Lima)

    Fora de Campo

    Clássico brasileiro na base do futsal encanta estrangeiros: 'Já são melhores'

    Há 1 hora
    Messi sorridente é levantado por companheiros de time após vitória de virada da Argentina (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

    Fora de Campo

    Brasileiros reagem a polêmicas envolvendo a Argentina na Copa: 'Ainda tem'

    Há 2 horas
    Deschamps em coletiva da França (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    Copa do Mundo 2026

    Portal argentino seca França após avanço na Copa: 'Já são campeões'

    Há 3 horas
    Vinicius Jr. durante a partida contra o Haiti, duelo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

    Fora de Campo

    Vini Jr desabafa após eliminação do Brasil na Copa: 'Frustração absurda'

    Há 4 horas
    Mais LANCE!
    Ex-comandante do Al-Hilal chega para assumir novo ciclo de Portugal (Foto: Divulgação / Al-Hilal)

    Jorge Jesus é anunciado em Portugal e torcedores reagem: 'Chega de fracassos'

    Espanha pode atingir outro feito histórico contra Bélgica (Foto: Paul ELLIS / AFP)

    Craque da Espanha pode repetir feito histórico de Garrincha em Copas

    Informações sobre episódio não foram divulgadas (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

    Jovem de 17 anos morre após França x Marrocos durante comemoração

    Lamine Yamal durante treino da Espanha na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Florencia Tan Jun / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Copa do Mundo: qual salário de Yamal, astro da Espanha e do Barcelona?

    Michael Oliver é um dos árbitros renomados do Mundial de Clubes (Foto: Charly Triballeau/AFP)

    Quem apita Espanha x Bélgica? Equipe de arbitragem terá dupla brasileira

    De Bruyne e Courtois em jogo da Bélgica

    Vídeo de Courtois e De Bruyne viraliza antes de Bélgica x Espanha na Copa

    Globo e SBT transmitem o jogo da França nesta quinta-feira (9) (Foto: Reprodução)

    Globo e SBT transmitem Espanha x Bélgica na Copa do Mundo hoje (10)?

    Jogadores de Portugal formam uma roda no gramado após a eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

    Craque de Portugal é sincero após eliminação: 'Desiludido'

    Erling Haaland, algoz da Seleção Brasileira durante coletiva de imprensa

    Haaland? Google faz surpresa com invasão viking; confira

    Ester Expósito e Mbappé juntos em restaurante

    Ester Expósito, namorada de Mbappé, já desmentiu romance com Vini Jr

    O atacante francês número 10, Kylian Mbappé (à direita), comemora o primeiro gol de sua equipe com o companheiro de equipe, o atacante número 20, Desiré Doué, durante a partida das quartas de final da Copa do Mundo de 2026 entre França e Marrocos, no Estádio de Boston, em Foxborough

    Vitória da França é boa notícia para o Brasil no ranking da Fifa; entenda

    Jornalista envolvido em discussão durante coletiva de Brahim Diaz é Marcelo Courrege, da Tv Globo (Foto: Reprodução/Divulgação)

    Marcelo Courrege explica discussão nos bastidores da Copa ao vivo; entenda