Destaque do UFC critica Neymar e Seleção Brasileira: 'Acabado' Lutador inglês falou sobre a Copa do Mundo

Adversário de Benoit Saint Denis no UFC 329 neste sábado (11), em Las Vegas, Paddy Pimblett falou sobre a atual Seleção Brasileira, Neymar, e projetou o duelo entre Inglaterra e Noruega nas quartas de final da Copa do Mundo. O inglês afirmou que o camisa 10 do Santos está "acabado" e que os jovens brasileiros não se desenvolvem como antes no futebol.

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Em entrevista ao Ag Fight, o lutador criticou a convocação de Neymar para a Copa do Mundo de 2026 e, para ele, João Pedro, do Chelsea, deveria ter ido entre os 26 selecionados de Carlo Ancelotti.

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- Neymar é terrível atualmente, ele está acabado. Agora todos os brasileiros vão para a Europa jovens e não jogam mais com o mesmo talento que costumavam. Não esperava enfrentar o Brasil. A Seleção Brasileira atualmente é terrível. Não entendo por que eles convocaram o Neymar. Tiraram o João Pedro e levaram ele - disse Paddy Pimblet.

O atleta também projetou o confronto entre Inglaterra e Noruega, que vale vaga na semifinal do Mundial, e ressaltou a qualidade dos atacantes Harry Kane e Erling Haaland.

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- Pretendo assistir aos dois, UFC e o jogo (da Inglaterra). Acho que vai ser um jogo duro (contra a Noruega). Vai ser definido por qual atacante for melhor, ou Haaland, ou Harry Kane. É um jogo de dois grandes atacantes - finalizou o lutador.

Paddy Pimblett em pesagem do UFC 324 (Foto: Reprodução/Instagram/UFC Brasil)

Quem é a empresária brasileira de Haaland, algoz do Brasil na Copa?

Autor de dois gols na vitória da Noruega sobre o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, Erling Haaland tem uma brasileira como

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principal responsável por sua carreira fora dos gramados. A advogada Rafaela Pimenta, de 53 anos, administra os interesses do atacante do Manchester City e participou das principais decisões que transformaram o camisa 9 em uma das maiores estrelas do futebol mundial.

Comando da carreira de Haaland

Paulistana e formada em Direito, Rafaela Pimenta iniciou sua trajetória no futebol no fim da década de 1990, atuando na área jurídica de negociações internacionais. Anos depois, tornou-se parceira do empresário italiano Mino Raiola, um dos agentes mais influentes do esporte, e participou de algumas das maiores transferências do mercado europeu.

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Com a morte de Raiola, em 2022, Rafaela assumiu a gestão da carteira de clientes da agência e passou a liderar a carreira de Haaland. Sob seu comando, o atacante consolidou sua posição entre os principais jogadores do mundo, em uma trajetória que inclui a transferência do Borussia Dortmund para o Manchester City, considerada a Melhor Transferência de 2022 no Globe Soccer Awards, além da recente renovação de contrato com o clube inglês até 2034.

A mulher por trás de um dos maiores astros do futebol

Hoje radicada em Mônaco, Rafaela dirige a agência Tatica, especializada na gestão de atletas de elite. Seu trabalho vai além das negociações entre clubes, envolvendo contratos, direitos de imagem, patrocínios, estratégias comerciais e planejamento de carreira.

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O reconhecimento internacional fez a brasileira ser apontada por veículos estrangeiros como uma das mulheres mais influentes da indústria do futebol. Em 2026, ela passou a integrar a lista 50 Over 50 Global, da Forbes, que reúne personalidades acima dos 50 anos com destaque nos negócios, na política e na cultura.

Além de Haaland, Rafaela representa jogadores como Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui, Santiago Giménez e o mexicano Gilberto Mora, uma das principais promessas do futebol internacional.

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Coração dividido na Copa do Mundo

O duelo entre Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa, colocou Rafaela em uma situação incomum. Brasileira e torcedora declarada da Seleção, ela também é a agente do principal astro norueguês e publicou nas redes sociais uma camisa dividida entre as cores dos dois países antes da partida.

A relação entre empresária e jogador começou quando Haaland ainda era adolescente e atravessou toda a ascensão do atacante até o estrelato. O Mundial de 2026 consolidou ainda mais o protagonismo do norueguês, que chegou ao mata-mata como um dos principais goleadores da competição e confirmou o favoritismo ao comandar a eliminação brasileira.

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