Técnico da Noruega espera que Inglaterra tenha postura diferente do Brasil Treinador não acredita que ingleses irão oferece a bola no jogo deste sábado

MIAMI, FL (EUA) - O técnico da Noruega, Stale Solbakken, disse nesta sexta-feira (10), véspera de um jogo histórico para o país, que não espera que a Inglaterra ofereça a posse de bola como fez o Brasil no domingo (5), nas oitavas de final da Copa do Mundo. Para Solbakken, a partida decisiva com os ingleses pelas quartas de final do Mundial "terá um pequeno jogo dentro do jogo", com sucessivas trocas de domínio de bola.

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— Não espero a mesma posse. Espero que haja um pequeno jogo dentro do jogo para ter a bola, especialmente se o tempo estiver como está agora. E talvez fique ainda um pouco mais quente — disse Solbakken em entrevista coletiva concedida no Hard Rock Stadium, em Miami, local da partida.

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No momento da entrevista, a temperatura era de 32 ºC, com a sensação térmica chegando a 39 ºC. A previsão para sábado é similar.

— Correr atrás da bola o tempo todo nessas condições é muito, muito cansativo, inclusive quando você finalmente a recupera. Creio que as duas equipes precisam ser capazes de manter a bola. Caso contrário, será um jogo muito, muito longo — acrescentou o treinador.

Solbakken, claro, foi perguntado sobre o duelo particular entre os atacantes Erling Haaland e Harry Kane, mas preferiu ir pela via diplomática.

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— Acho que é Noruega contra Inglaterra, mas não creio que seja segredo que Kane é o jogador decisivo número um da Inglaterra e Haaland é o número um dos nossos.

Stale Solbakken, técnico da Noruega, durante treino na véspera do jogo com a Inglaterra pelas quartas de final da Copa do Mundo (Foto: Patricia de Mello Moreira/AFP)

A disputa das quartas de final da Copa do Mundo já representa o melhor desempenho da Noruega na história dos Mundiais. Por isso, o jogo deste sábado é considerado histórico para o país. Solbakken, no entanto, foi sereno ao comentar o confronto.

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— O que eu gostaria de ver é uma seleção da Noruega que jogue de acordo com as suas forças, e que sejamos nós mesmos, como fomos durante todo o torneio.

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