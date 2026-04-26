O bom início do Bahia no Brasileirão Feminino não é tratado internamente como algo pontual. Após a vitória sobre o Flamengo e a consolidação de uma campanha competitiva nas primeiras rodadas, o clube reforça que o momento vivido é consequência direta de um planejamento a longo prazo.

continua após a publicidade

À frente da gestão do futebol feminino, Carol Melo aponta a continuidade do trabalho, o investimento em estrutura e o fortalecimento institucional como pilares para explicar a evolução da equipe dentro e fora de campo.

— É um início histórico, mas fruto de muito planejamento, muito trabalho diário e confiança das pessoas envolvidas no projeto — afirma, em entrevista exclusiva ao Lance!.

continua após a publicidade

— Lá em 2023 a gente sentou e fez um planejamento com metas de curto, médio e longo prazo, que entra até 2032, com aquilo que a gente entende para o projeto — relembra a dirigente.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Bahia e Grupo City

Ao analisar o cenário do futebol feminino no Brasil, Carol Melo pondera que ainda há fragilidades estruturais na modalidade, o que impacta diretamente na continuidade de projetos.

continua após a publicidade

— O futebol feminino ainda é vulnerável. Em muitos lugares ele ainda é uma obrigatoriedade, e isso traz essa vulnerabilidade — afirma.

Nesse contexto, ela destaca que o Bahia busca se afastar dessa lógica por meio de planejamento e investimento.

— Com a chegada do Grupo City, a gente conseguiu reestruturar e fazer um planejamento de curto, médio e longo prazo — completa, indicando que a sustentabilidade do projeto passa pelo compromisso institucional e pela construção a longo prazo.

Planejamento contínuo e metas progressivas

Carol destaca que o Bahia trabalha com metas escalonadas, desde o acesso à elite até a consolidação entre as principais equipes do país. O desempenho recente é visto como parte desse percurso.

— A meta é superar aquilo que a gente conquistou no ano passado. A gente quer entregar mais, seja no Brasileiro ou nas outras competições — diz.

Ela reforça que o foco está em transformar resultados pontuais em consistência ao longo das temporadas.

— Nosso maior objetivo é fazer com que esse desempenho não seja algo pontual, mas sustentável a longo prazo — completa.

+ Aposte nas Mulheres de Aço no Brasileirão Feminino

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Estrutura e ambiente como diferenciais

Um dos pilares do projeto é o investimento em infraestrutura e condições de trabalho. O Bahia passou a contar com espaços dedicados ao futebol feminino dentro do centro de treinamento, além de suporte em diferentes áreas.

— A gente teve investimento em estrutura, com campo, academia e espaço próprio dentro do CT. Isso faz diferença no dia a dia — afirma.

Para Carol, o ambiente interno é determinante tanto para o rendimento quanto para a permanência das atletas no clube.

— Se você tem um ambiente bom de trabalho e as atletas se sentem bem, fica muito mais fácil buscar resultado dentro de campo — pontua.

Mercado, captação e retenção de atletas

A montagem do elenco envolve análise detalhada de mercado e busca por perfis específicos. O clube aposta em nomes que se encaixem na proposta, mesmo que não sejam os mais conhecidos.

— A gente precisa ser criativo no mercado e buscar quem vai funcionar dentro daquilo que a gente pretende — explica.

Além da captação, a retenção de atletas é tratada como prioridade. O Bahia aposta no ambiente e na estrutura para manter jogadoras importantes.

— É difícil abrir mão de um lugar onde você tem boas condições de trabalho, apoio e uma rotina profissional bem estruturada — avalia.

Yanne em campo pelo Bahia (foto: Letícia Martins/Bahia)

Base ainda em desenvolvimento

A formação de atletas segue como um objetivo estratégico, mas ainda em construção. O clube tem realizado ações pontuais e integrado jovens ao elenco principal, enquanto busca avançar na estrutura necessária para uma base permanente.

— A gente quer fazer a base, mas com excelência. Hoje ainda temos limitações estruturais, principalmente em relação a logística e suporte — explica.

— Enquanto isso, a gente vem trabalhando com algumas atletas integradas ao profissional e monitorando talentos — completa.

Relação com a torcida e identidade do clube

O perfil institucional do Bahia é apontado como um fator que contribui para o crescimento do futebol feminino dentro do clube. Carol vê uma conexão entre a identidade do Bahia e o engajamento da torcida.

— O clube tem uma consciência muito forte em várias causas, e isso se reflete no apoio ao futebol feminino — afirma.

Ela também destaca o engajamento do público nos jogos e nas redes sociais.

— Existe uma integração maior entre as categorias e isso ajuda o torcedor a se aproximar — diz.

Jogadoras comemoram triunfo diante da Ferroviária com torcedores. (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

Equilíbrio crescente no Brasileirão

Na análise sobre o campeonato, a dirigente aponta uma tendência de maior equilíbrio entre as equipes, reflexo da evolução da modalidade no país.

— A tendência é que o campeonato seja cada vez mais equilibrado, com menos jogos de placares elásticos — analisa.

— Isso torna as partidas mais competitivas e exige consistência ao longo da competição — completa.

Próximos passos na temporada

Com a campanha em andamento, o Bahia mantém o foco na evolução coletiva e na consolidação entre as principais equipes do Brasileirão Feminino. Internamente, a avaliação é de que o caminho está alinhado ao planejamento traçado.

— Ver esse desempenho dentro de campo é a confirmação de que a gente está no caminho certo — conclui Carol.