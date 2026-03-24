O técnico Felipe Freitas, do Bahia, avaliou positivamente o desempenho de sua equipe neste início de Brasileirão Feminino. As Mulheres de Aço superaram o Vitória e o Santos nas últimas duas rodadas.

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— Estou muito feliz pelo desempenho da equipe. Nós melhoramos alguns aspectos, dentre eles a cobertura de profundidade que era algo que estava nos trazendo alguns revés e também melhoramos a chegada no último terço do campo. Conseguimos mostrar a força do grupo. Nós temos muitas titulares, um grupo de titulares que vão jogar de acordo com as características do jogo — analisou Felipe Freitas.

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O treinador também valorizou a reação da equipe após sair atrás no placar no jogo contra o Santos e conseguir a virada. A partida terminou em 3 a 1.

— Tomamos um gol mas tivemos inteligência e força mental para superar isso e virar a partida com muitas atletas jogando bem, aquelas que entraram foram muito bem. Então, estou muito orgulhoso dessa equipe e elas mostram a força do Bahia, que já esteve no primeiro jogo contra o Cruzeiro, depois contra o São Paulo, contra o Vitória e assim por diante vai ser dessa maneira — disse ele.

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➡️ Bahia reage no segundo tempo e vence o Santos de virada no Brasileirão Feminino

O Tricolor de Aço está na 11ª colocação da Série A1, com seis pontos em quatro jogos. No próximo sábado (28), o Bahia enfrenta o RB Bragantino, fora de casa, no Benitão, com início marcado para 17h.