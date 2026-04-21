A abertura da sétima rodada do Brasileirão Feminino nesta segunda-feira (20) foi marcada por vitórias importantes na parte de cima da tabela. Corinthians, São Paulo, Ferroviária e Bahia largaram na frente com vitórias. O único empate do dia ficou por conta de Santos e Atlético-MG, que dividiram pontos na Vila Belmiro.

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Com os resultados, a disputa pelas primeiras posições segue acirrada, com Corinthians e São Paulo brigando diretamente pela liderança, enquanto Bahia e Ferroviária se consolidam na zona de classificação.

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Ferroviária 4 x 1 América-MG

A Ferroviária voltou a vencer após três empates e fez isso com autoridade. Na Fonte Luminosa, a equipe goleou o América-MG por 4 a 1, com gols de Mariana Santos, Andressa, Micaelly e Grazy. Ana Clara descontou para as visitantes.

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O time grená controlou a partida desde o início, com volume ofensivo e aproveitamento nas chances criadas. A vitória recoloca a Ferroviária na briga direta pelo G-8 e dá novo fôlego à equipe na competição.

Ferroviária venceu o América-MG na Fonte Luminosa. (Foto: Rafael Zocco / Ferroviária)

Santos 1 x 1 Atlético-MG

Na Vila Belmiro, Santos e Atlético-MG ficaram no 1 a 1 em um jogo equilibrado. Carol Baiana marcou para as Sereias, enquanto Giovanna Barraca deixou tudo igual para as mineiras.

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O Santos teve mais controle em parte do jogo, mas não conseguiu sustentar a vantagem. Já o Atlético-MG mostrou poder de reação e somou um ponto importante fora de casa.

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Santos e Atlético-MG ficaram no empate no Brasileirão Feminino. (Reinaldo Campos/ Santos F.C.)

São Paulo 3 x 1 Grêmio

O São Paulo foi dominante em Cotia e venceu o Grêmio por 3 a 1, com gols de Robinha, Bruna Calderan e Isa Guimarães. Giovaninha descontou.

As Soberanas praticamente resolveram o jogo no início, com dois gols rápidos que deram tranquilidade para controlar a partida. Mesmo com a reação inicial do Grêmio no segundo tempo, o São Paulo respondeu rápido e garantiu mais três pontos, assumindo momentaneamente a liderança.

Isa Guimarães, atacante do São Paulo, comemora gol contra o Grêmio. (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Juventude 0 x 1 Corinthians

Mesmo fora de casa, o Corinthians manteve o ritmo e venceu o Juventude por 1 a 0, com gol de Gabi Zanotti.

As Brabas foram superiores na maior parte do jogo e construíram o resultado ainda no primeiro tempo. A equipe chegou à quarta vitória consecutiva e segue firme na ponta da tabela, mostrando consistência mesmo longe de seus domínios.

FIIIIIM DE JOGO!!!



Vitória das Brabas no Rio Grande do Sul e mais três pontos no Brasileirão! 🏴🏳



Juventude 0 🆚️ 1 Corinthians



⚽️ Gabi Zanotti #AsBrabas#VaiCorinthians pic.twitter.com/IQSy6wzsV3 — Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) April 21, 2026

Flamengo 1 x 3 Bahia

No Luso-Brasileiro, o Bahia conquistou uma vitória expressiva fora de casa ao bater o Flamengo por 3 a 1. Wendy Carballo, Ellen Santana e Cássia marcaram para as baianas, enquanto Núbia fez o gol das rubro-negras.

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