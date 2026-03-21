Futebol Feminino

Bahia reage no segundo tempo e vence o Santos de virada no Brasileirão Feminino

Wendy, Gica e Dany Silva marcaram os gols das Mulheres de Aço

Giselly Correa Barata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/03/2026
18:04
Wendy Carballo comemora gol pelo Bahia. (Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia)
Wendy Carballo comemora gol pelo Bahia. (Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia)
O Bahia fez valer o mando de campo e venceu o Santos por 3 a 1, em Pituaçu, neste sábado (21), pela quarta rodada do Brasileirão Feminino. Depois de uma etapa inicial mais truncada, com chances para os dois lados, o jogo ganhou ritmo na volta do intervalo e seguiu emocionante até os minutos finais.

No início, as duas equipes tentaram se impor, mas pecaram nas finalizações e nas tomadas de decisão no terço final. O Bahia levou perigo em alguns lances, mas parou na defesa santista ou errou o alvo. Do outro lado, o Santos também criou boas oportunidades e exigiu defesas importantes.

Na volta do intervalo, o Santos abriu o placar aos 8 minutos, quando Larroquette apareceu bem na área e marcou de cabeça, aproveitando o espaço deixado pela defesa baiana. O gol deu confiança ao time visitante, que tentou controlar a partida e segurar o resultado.

Mas o Bahia não se abateu. A equipe manteve a postura ofensiva, insistiu nas jogadas e foi recompensada. Aos 14 minutos, em uma jogada bem construída, Wendy Carballo apareceu na grande área e, também de cabeça, empatou o jogo, recolocando o Bahia na partida e empurrando o time para frente.

O empate deixou o confronto ainda mais aberto. O Bahia aumentou a pressão, enquanto o Santos respondeu com tentativas perigosas, incluindo chutes de fora da área e jogadas em velocidade. No fim, prevaleceu a persistência do Bahia. Nos acréscimos, Dany Silva ainda ampliou, fazendo 3 a 1 para o Tricolor de Aço.

Próximos desafios

Na 5ª rodada do Brasileirão Feminino, o Bahia volta a campo no sábado (28), às 17h, quando enfrenta o Red Bull Bragantino, fora de casa. Já o Santos joga um dia antes, na sexta-feira (27), às 19h, na Vila Belmiro, contra a Ferroviária.

Bahia supera Santos pela quarta rodada do Brasileirão Feminino. (Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia)

