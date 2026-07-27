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Fifa divulga música oficial da Copa do Mundo Feminina Sub-20 2026; veja grupos do torneio

Blanka interpreta a música oficial do Mundial Feminino Sub-20 da Polônia

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
27/07/2026 15:27
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Divulgação música copa do mundo feminina sub-20
Divulgação da música da Copa do Mundo Feminina Sub-20 (Foto: Divulgação/Site Fifa)

A Fifa apresentou nesta semana a música oficial da Copa do Mundo Feminina Sub-20 de 2026. Intitulada "YEYEYO", a canção é interpretada pela cantora pop polonesa Blanka em parceria com o produtor Francis e marca a contagem regressiva para o início do torneio, que será disputado entre os dias 5 e 27 de setembro, na Polônia.

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Com ritmo dançante e uma batida contagiante, a música celebra a união, a força e a resiliência feminina, transmitindo a mensagem de vencer "lado a lado", dentro e fora dos gramados.

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Blanka ganhou projeção internacional após representar a Polônia no Festival Eurovisão da Canção de 2023 com o sucesso "Solo". Desde então, a artista ultrapassou a marca de 1 bilhão de visualizações no TikTok, enquanto suas músicas somam mais de 250 milhões de reproduções nas plataformas digitais. Francis, por sua vez, é um dos produtores mais conhecidos da cena musical polonesa e assina diversos sucessos no país.

A versão completa de YEYEYO estará disponível nas plataformas de streaming a partir da próxima sexta-feira (31).

Grupos da Copa do Mundo Feminina Sub-20 2026

A 12ª edição do Mundial reunirá 24 seleções divididas em seis grupos. O Brasil está no Grupo B e terá Inglaterra, Canadá e Tanzânia como adversários na primeira fase.

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Grupo A

  1. Polônia
  2. México
  3. Argentina
  4. Benim

Grupo B

  • Brasil
  • Inglaterra
  • Canadá
  • Tanzânia

Grupo C

  • França
  • República da Coreia
  • Gana
  • Equador

Grupo D

  • Japão
  • Estados Unidos
  • Nova Zelândia
  • Itália

Grupo E

  1. RPD da Coreia
  2. Colômbia
  3. Costa Rica
  4. Portugal

Grupo F

  • Espanha
  • Nigéria
  • RP da China
  • Nova Caledônia

Mundial terá reencontros e seleções estreantes

A fase de grupos também reserva confrontos que já aconteceram em edições anteriores da competição. França e República da Coreia voltam a se enfrentar após o duelo na Costa Rica 2022, vencido pelas francesas por 1 a 0.

O Brasil reencontra o Canadá depois da vitória por 2 a 0 na edição de 2024. Outro duelo que se repete é entre Japão e Estados Unidos, adversários nas Copas de 2018 e 2022, ambas com triunfo das japonesas.

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Entre as novidades da competição estão seis seleções estreantes: Benim, Equador, Nova Caledônia, Portugal, Tanzânia e a anfitriã Polônia, que disputará pela primeira vez um Mundial Feminino Sub-20.

Polônia recebe o primeiro Mundial feminino da Fifa

A Copa do Mundo Feminina Sub-20 de 2026 será o primeiro torneio mundial de futebol feminino organizado pela Polônia. As partidas serão disputadas nas cidades de Bielsko-Biała, Katowice, Łódź e Sosnowiec.

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Além da disputa pelo título, o torneio pode marcar um novo capítulo na história da competição. Estados Unidos e RPD da Coreia, ambos tricampeões, entram em campo buscando conquistar o quarto título e assumir isoladamente o posto de maior vencedor da Copa do Mundo Feminina Sub-20.

Foto da Taça da Copa do Mundo Feminina Sub-20
Taça da Copa do Mundo Feminina Sub-20 (Foto: Divulgação/Site Fifa)

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