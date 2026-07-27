Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda (27/07/2026) Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo nesta segunda-feira (27)

A segunda-feira (27) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com partidas por cinco competições ao longo da noite. Os destaques ficam para os jogos de hoje do Brasileirão A1 Feminino, do Paulistão Feminino e da Série B do Brasileirão, além de jogos da Série C e da Copa Paulista Confira, a seguir, os horários e onde assistir a todas as partidas ao vivo.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda, 27 de julho de 2026):

Campeonato Brasileiro Feminino

19h – Bahia x Botafogo – NSports e YouTube (NSports)

Campeonato Brasileiro – Série B

19h30 – CRB x Vila Nova – ESPN, Disney+, Xsports, Canal GOAT (YouTube)

19h30 – Sport x Cuiabá – Disney+

19h30 – Atlético-GO x Operário Ferroviário – Disney+

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Campeonato Brasileiro – Série C

20h – Floresta x Maringá – SportyNet e YouTube (SportyNet Brasil)

20h – Guarani x Inter de Limeira – SportyNet e YouTube (Canal do Benja)

Copa Paulista

19h30 – Grêmio Prudente x Bandeirante – YouTube (Paulistão)

Paulistão Feminino

19h – São Paulo x Mirassol – CazéTV (YouTube), Record News e HBO Max

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Como foram os jogos de Brasileirão Série A

A 20ª rodada do Campeonato Brasileiro foi marcada por equilíbrio e resultados importantes na briga pelas primeiras posições e contra o rebaixamento. Dos dez jogos disputados entre sexta-feira (25) e domingo (26), cinco terminaram empatados. O destaque ficou para a vitória do Atlético-MG sobre o Palmeiras, fora de casa, e para o triunfo do Botafogo diante do Cruzeiro, também como visitante. Athletico-PR e Remo venceram diante de suas torcidas, enquanto os demais confrontos terminaram sem vencedor.

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Resultados da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro

Sábado (25/07)

Athletico-PR 2 x 0 Internacional

Santos 2 x 2 Chapecoense

Vasco 1 x 1 Mirassol

Domingo (26/07)

Bahia 1 x 1 Corinthians

Cruzeiro 0 x 1 Botafogo

Grêmio 1 x 1 Fluminense

RB Bragantino 0 x 0 Coritiba

Flamengo 1 x 1 São Paulo

Remo 2 x 0 Vitória

Palmeiras 1 x 2 Atlético-MG

Flamengo x São Paulo no Maracanã pelo Brasileirão (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

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