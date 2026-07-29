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São Paulo terá camisa exclusiva para o futebol feminino pela primeira vez

São Paulo nunca teve um modelo exclusivo feminino

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
29/07/2026 19:12
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São Paulo estreia na Libertadores Feminina em outubro. (Miguel Schincariol / São Paulo FC)
São Paulo terá exclusividade no futebol feminino (Foto: Miguel Schincariol / São Paulo FC)

O Conselho Deliberativo do São Paulo debateu, nesta quarta-feira (29), um projeto inédito para o clube. Pela primeira vez, o Tricolor lançará uma camisa exclusiva para a equipe feminina, ampliando a linha de uniformes destinada às atletas.

A informação foi apresentada durante a reunião do órgão. Ainda não há imagens divulgadas nem uma data oficial para o lançamento, mas o uniforme terá detalhes na cor roxa e será diferente dos modelos utilizados pela equipe masculina.

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Até então, o São Paulo comercializava versões masculinas e femininas da terceira camisa da temporada, mas sem diferenças no design. Agora, o clube prepara um modelo desenvolvido especificamente para o futebol feminino, em uma iniciativa inédita.

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A equipe feminina do São Paulo é a segunda colocada no Campeonato Brasileiro feminino. Uma das maiores do país, também costuma revelar jogadoras tanto para o futebol internacional quanto para a Seleção.

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Terceira camisa também entrou na pauta

Além do novo uniforme feminino, a reunião também abordou a terceira camisa da equipe masculina. O modelo produzido pela New Balance será lançado oficialmente nesta quinta-feira (30).

Antes mesmo da apresentação oficial, o uniforme entrou em pré-venda na São Store e teve as primeiras imagens divulgadas. A camisa será mais uma opção para o elenco profissional ao longo da temporada e deve estrear nas próximas semanas. Modelos femininos e masculinos devem ser lançados, mas esta não sendo exclusiva para uma categoria. No caso desta, o modelo foi vazado na internet. Veja abaixo:

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Camisa 3 do São Paulo
Modelo foi vazado na internet (Foto: Reprodução/ X)

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