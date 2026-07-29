São Paulo terá camisa exclusiva para o futebol feminino pela primeira vez
São Paulo nunca teve um modelo exclusivo feminino
O Conselho Deliberativo do São Paulo debateu, nesta quarta-feira (29), um projeto inédito para o clube. Pela primeira vez, o Tricolor lançará uma camisa exclusiva para a equipe feminina, ampliando a linha de uniformes destinada às atletas.
A informação foi apresentada durante a reunião do órgão. Ainda não há imagens divulgadas nem uma data oficial para o lançamento, mas o uniforme terá detalhes na cor roxa e será diferente dos modelos utilizados pela equipe masculina.
Até então, o São Paulo comercializava versões masculinas e femininas da terceira camisa da temporada, mas sem diferenças no design. Agora, o clube prepara um modelo desenvolvido especificamente para o futebol feminino, em uma iniciativa inédita.
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A equipe feminina do São Paulo é a segunda colocada no Campeonato Brasileiro feminino. Uma das maiores do país, também costuma revelar jogadoras tanto para o futebol internacional quanto para a Seleção.
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Terceira camisa também entrou na pauta
Além do novo uniforme feminino, a reunião também abordou a terceira camisa da equipe masculina. O modelo produzido pela New Balance será lançado oficialmente nesta quinta-feira (30).
Antes mesmo da apresentação oficial, o uniforme entrou em pré-venda na São Store e teve as primeiras imagens divulgadas. A camisa será mais uma opção para o elenco profissional ao longo da temporada e deve estrear nas próximas semanas. Modelos femininos e masculinos devem ser lançados, mas esta não sendo exclusiva para uma categoria. No caso desta, o modelo foi vazado na internet. Veja abaixo:
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