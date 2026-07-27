Flamengo e Maricá negociam parceria para impulsionar o futebol feminino Clube e prefeitura discutem criação do projeto Flamengo Maricá

O Flamengo pode ganhar um importante aliado no desenvolvimento do futebol feminino. O clube informou nesta segunda-feira (27) que iniciou conversas com a Prefeitura de Maricá para a criação do projeto Flamengo Maricá, iniciativa que pretende fortalecer a modalidade desde as categorias de base até o alto rendimento.

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As tratativas foram conduzidas pelo presidente rubro-negro, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, e pelo prefeito Washington Quaquá. A proposta busca unir a experiência do Flamengo na formação de atletas com os investimentos realizados pelo município no esporte, ampliando as oportunidades para meninas e jovens que desejam construir carreira no futebol.

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Além do incentivo à formação de talentos, o projeto prevê investimentos em infraestrutura esportiva e faz parte de um planejamento voltado à utilização do esporte como ferramenta de inclusão social e desenvolvimento. A expectativa é consolidar Maricá como um dos principais polos do futebol feminino no país.

O momento das categorias de base reforça o cenário positivo vivido pelo clube. Nesta temporada, o Flamengo conquistou os três principais títulos do Sub-20 feminino: o Campeonato Carioca, a Copinha e o Campeonato Brasileiro.

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Presidente do Flamengo, Bap com o prefeito de Maricá, o Quaquá (Foto: Divulgação/Flamengo)

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Flamengo segue vivo nas principais competições no profissional

Enquanto negocia a parceria com Maricá, o Flamengo mantém o foco na temporada dentro de campo, na categoria profissional feminina. A equipe está classificada para as quartas de final da Copa do Brasil Feminina, fase em que enfrentará o Fluminense em busca de uma vaga nas semifinais.

No Campeonato Brasileiro Feminino, o Rubro-Negro ocupa a sexta colocação, posição que garante classificação para o mata-mata. A equipe ainda luta para terminar entre os quatro primeiros colocados e conquistar a vantagem de decidir em casa nas quartas de final.

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Com o avanço das negociações, o Flamengo pretende ampliar sua estrutura para o futebol feminino e fortalecer um projeto de longo prazo, alinhando investimentos, formação de atletas e desenvolvimento da modalidade.

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