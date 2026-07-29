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Greicy destaca preparação de Palmeiras antes de Derby no Paulistão Feminino

Equipes fazem confronto direto na parte de cima da tabela no estadual

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
29/07/2026 14:01
Supervisionado porWilson Spiler,
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Greicy comemorando gol pelo Palmeiras contra o Bragantino, correndo e vibrando
Greicy em ação pelo Palmeiras (Foto: Divulgação/Instagram)

O Palmeiras entra em campo nesta quarta-feira (29) para um dos compromissos mais importantes da primeira fase do Campeonato Paulista Feminino. Em confronto direto contra o Corinthians, as Palestrinas buscam uma vitória para ultrapassar a equipe rival e seguir firmes na disputa pelas primeiras colocações da tabela.

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O Derby acontece em um momento de equilíbrio na competição. Palmeiras e Corinthians somam sete pontos e ocupam a terceira e a quarta posição, respectivamente depois de quatro rodadas disputadas. À frente aparecem Ferroviária e São Paulo, ambas com nove pontos, mas a equipe tricolor já disputou uma partida a mais que as concorrentes.

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Além da rivalidade histórica, o clássico pode alterar a configuração da parte de cima da tabela e fortalecer o vencedor na corrida por uma vaga nas fases decisivas do estadual.

A colombiana Greicy Landazury, uma das referências ofensivas do Palmeiras, destacou a importância do confronto e garantiu que o elenco chega preparado para encarar o rival.

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— Sabemos da importância que um Derby tem para o Palmeiras e para a nossa torcida. É um jogo diferente, de muita intensidade, que exige a nossa máxima concentração. Vamos entrar em campo com muita vontade e determinação para buscar os três pontos — afirmou Greicy.

Greicy também ressaltou a preparação da equipe para o clássico e reforçou a confiança no trabalho desenvolvido ao longo da temporada.

— Estamos trabalhando muito para chegarmos bem preparadas para este jogo. Sabemos que será uma partida difícil, mas estamos focadas e confiamos no nosso trabalho. Vamos lutar até o final para representar o Palmeiras da melhor maneira e fazer uma grande partida — completou a colombiana.

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Invicto no Paulistão até aqui, o Palmeiras encara o Derby como uma oportunidade de dar um salto na classificação e ganhar ainda mais confiança para a sequência da temporada. Diante de um adversário que também soma sete pontos, o clássico desta quarta-feira promete ser decisivo na briga pelas primeiras posições do Campeonato Paulista Feminino.

Retrospecto recente no Derby Paulista

Nos últimos dez clássicos entre Palmeiras e Corinthians no futebol feminino, o equilíbrio marcou o confronto, mas com uma leve vantagem para as Palestrinas. Foram quatro vitórias do Palmeiras, quatro vitórias do Corinthians e dois empates. Nesse período, o Verdão conquistou o Paulistão Feminino de 2025, ao aplicar 5 a 1 no jogo de ida da final e confirmar o título mesmo com derrota por 1 a 0 na volta, além de vencer a Supercopa do Brasil de 2026 nos pênaltis após empate por 1 a 1. Já o Corinthians levou a melhor no encontro mais recente, ao vencer por 1 a 0 pela Copa do Brasil Feminina, e também triunfou na decisão de volta do Paulista de 2025. O retrospecto recente evidencia um dos clássicos mais equilibrados e competitivos do futebol feminino brasileiro.

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Greicy correndo saindo da marcação em jogo contra o Bragantino
Greicy em ação pelo Palmeiras (Foto: Divulgação/Instagram)

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