Carol Martins celebra gol em vitória do Bahia e mira sequência no Brasileirão Feminino
Bahia venceu o Botafogo por 2 a 1, chegou à quarta colocação e agora se prepara para duelo contra a Ferroviária
Carol Martins comemorou o gol marcado na vitória do Bahia por 2 a 1 sobre o Botafogo, pela 13ª rodada do Brasileirão Feminino. A atacante destacou a importância do resultado conquistado pela equipe e celebrou poder contribuir dentro de campo. Com o triunfo, as Mulheres de Aço chegaram à quarta colocação na tabela da competição. Em contrapartida, as Gloriosas amargam a lanterna, com apenas cinco pontos.
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— Fico muito feliz por ter conseguido marcar e ajudar a equipe em um jogo tão importante. A gente trabalhou para conquistar esse resultado, e ver esse esforço sendo recompensado dentro de campo é muito gratificante. Agora é manter os pés no chão, seguir evoluindo e usar esse triunfo como confiança para a sequência do campeonato — afirmou Carol Martins.
O Bahia vive momento positivo no Brasileirão Feminino e segue na disputa pelas primeiras posições da tabela. A equipe agora volta as atenções para o próximo compromisso, diante da Ferroviária, em mais um desafio pela competição.
Carol Martins também projetou o duelo contra a equipe paulista e ressaltou a necessidade de manter a concentração para buscar mais um resultado positivo.
— Sabemos que o jogo contra a Ferroviária será mais um grande desafio. É uma equipe muito qualificada, então precisamos manter a concentração e a intensidade do início ao fim. Vamos aproveitar os próximos dias para corrigir alguns detalhes e chegar preparadas, porque nosso objetivo é continuar somando pontos e brigando na parte de cima da tabela — completou.
Próximos jogos do Bahia no Brasileirão Feminino:
📅 02/08/2026 (domingo)
🕕 18h
⚽ Ferroviária x Bahia
📅 08/08/2026 (sábado)
🕒 15h
⚽ Atlético-MG x Bahia
📅 15/08/2026 (sábado)
🕓 16h
⚽ Bahia x Corinthians
📅 22/08/2026 (sábado)
🕕 18h
⚽ Juventude x Bahia
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