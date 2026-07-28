Da base ao profissional: como a DSF Sports gerencia carreiras no futebol feminino
Dorian Ferreira, CEO da DSF Sports, explica trabalho na gestão de carreira de atletas
A falta de calendário para as categorias de base é, na visão de Dorian Ferreira, um dos principais obstáculos para o crescimento do futebol feminino brasileiro. CEO da DSF Sports, o agente Fifa acredita que a modalidade ainda precisa ampliar o número de competições para permitir o desenvolvimento das atletas desde as primeiras etapas da formação.
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Há cinco anos no mercado, Dorian viu no futebol feminino uma oportunidade de atuar em um segmento ainda pouco explorado por agentes no Brasil. Hoje, a agência trabalha com cerca de 20 jogadoras, metade delas das categorias de base, e aposta na construção de relacionamentos de longo prazo com atletas e famílias.
Em entrevista ao Lance!, o empresário falou sobre a importância do acompanhamento humano na gestão de carreira, revelou um dos principais cases da agência e projetou o impacto da Copa do Mundo Feminina de 2027 no mercado das jogadoras brasileiras.
Esta reportagem integra uma série especial do L! sobre o mercado de transferências no futebol feminino. Ao longo das próximas publicações, serão apresentados agentes, empresas e profissionais que atuam nas negociações de atletas, além de discutir o funcionamento desse mercado, seus desafios e as oportunidades que impulsionam o crescimento da modalidade.
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Dorian Ferreira, CEO da DSF Sports
Lance!: Como você entrou no mercado do futebol feminino e o que o motivou a atuar na modalidade?
Dorian Ferreira: Sou CEO da DSF Sports e trabalho tanto com o futebol feminino quanto com o masculino há cerca de cinco anos. A nossa entrada no futebol feminino aconteceu porque enxergamos uma lacuna nesse mercado, que já vinha em constante crescimento, principalmente nos Estados Unidos.
Percebemos que ainda havia poucas agências trabalhando com o futebol feminino no Brasil e que existia um espaço interessante para atuar na gestão de carreira das atletas. Diferentemente do masculino, o mercado feminino ainda oferece oportunidades para crescer e disputar espaço com grandes empresas do setor.
Lance!: Quais características e conhecimentos são fundamentais para trabalhar com gestão de carreira no futebol feminino?
Dorian Ferreira: O futebol feminino requer um profissional mais humano do que o masculino. No masculino, muitas vezes o foco está mais voltado para o negócio. No feminino, é preciso estar mais próximo das atletas.
As jogadoras enfrentam desafios diferentes dentro da modalidade e precisam de um acompanhamento mais presente. O agente precisa ser alguém que ofereça apoio e esteja ao lado delas durante a construção da carreira. É um trabalho que exige humanidade, disponibilidade e sensibilidade para compreender as necessidades individuais de cada atleta.
Lance!: Existe algum case da agência que represente esse trabalho desenvolvido por vocês?
Dorian Ferreira: Um dos casos que mais me marcou foi o de uma jogadora do São Paulo que sofreu uma lesão grave quando o contrato dela estava próximo do fim. Conseguimos fazer uma renovação contratual de três anos, mesmo com a atleta lesionada e ainda com alguns meses de recuperação pela frente. Além disso, o salário dela foi quadruplicado durante a negociação. Foi um momento importante porque mostrou a confiança do clube no potencial da atleta e reforçou o trabalho que realizamos na gestão da carreira das jogadoras.
Lance!: Quantas atletas fazem parte do portfólio da agência atualmente e qual é o perfil buscado pela DSF Sports?
Dorian Ferreira: Hoje temos cerca de 20 atletas no futebol feminino e metade delas atua nas categorias de base. Nós priorizamos o trabalho com jogadoras jovens porque acreditamos na construção de um relacionamento de longo prazo. É um investimento que traz riscos maiores, especialmente por conta dos contratos das atletas menores de idade, mas que pode trazer resultados importantes no futuro.
Lance!: Quais são os principais desafios do futebol feminino brasileiro atualmente?
Dorian Ferreira: O principal desafio hoje é o calendário. Precisamos de mais competições para as categorias de base. No futebol masculino, os clubes possuem equipes desde o sub-11, sub-10 e até sub-9. Já no feminino, muitos clubes começam apenas no sub-15 ou no sub-17, e existem atletas que disputam campeonatos amadores ao lado de meninos por falta de competições adequadas. Quanto mais oportunidades essas atletas tiverem para jogar e se desenvolver, maior será a evolução do futebol feminino brasileiro.
Lance!: O que pesa mais em uma transferência: a vontade da atleta ou a proposta apresentada pelo clube?
Dorian Ferreira: A vontade da atleta sempre prevalece. Já tive o caso de uma jogadora que estava com tudo acertado para atuar no futebol espanhol, mas decidiu permanecer no clube em que estava, mesmo recebendo um salário menor. O papel do agente é apresentar os caminhos possíveis. A decisão final pertence à atleta, e nós sempre respeitamos a escolha dela.
Lance!: O que você espera do mercado do futebol feminino após a Copa do Mundo de 2027?
Dorian Ferreira: A tendência é que o futebol feminino cresça em praticamente todos os aspectos: salários, visibilidade, transmissões, estrutura dos estádios e valorização do produto.
O Brasil possui uma geração muito talentosa de atletas e acredito que a seleção brasileira chegará forte para disputar a Copa do Mundo. Um bom desempenho pode acelerar ainda mais o crescimento da modalidade no país. Além disso, a visibilidade internacional tende a aumentar as oportunidades para as jogadoras brasileiras no mercado externo.
Lance!: Qual é o perfil de atleta mais procurado atualmente pelos clubes?
Dorian Ferreira: O aspecto psicológico é extremamente importante. Muitas atletas deixam suas cidades cedo, ficam longe da família e precisam lidar com uma grande carga de pressão. Além da qualidade técnica, observo a personalidade, a intensidade e o quanto aquela jogadora está disposta a construir uma carreira no futebol. Persistência e preparação mental são características fundamentais para alcançar o alto rendimento.
Lance!: Por fim, como funciona o relacionamento da agência com as famílias das atletas?
Dorian Ferreira: O contato com as famílias é fundamental, principalmente quando falamos de atletas das categorias de base. Sempre procuro conversar primeiro com os pais, apresento a trajetória da empresa e faço questão de construir uma relação transparente desde o início. A confiança da família é muito importante para o desenvolvimento do trabalho. No futebol feminino, esse cuidado precisa ser ainda maior. É um relacionamento construído no dia a dia, baseado em proximidade, transparência e segurança para todas as partes.
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