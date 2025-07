A Espanha confirmou o favoritismo e goleou a Bélgica por 6 a 2 nesta segunda-feira (7), pela segunda rodada da Eurocopa Feminina, no Stockhorn Arena, em Tune, na Suíça.

O resultado garantiu as espanholas nas quartas de final da Euro de forma antecipada. Já a Bélgica não tem mais chance de classificação.

Como foi Espanha e Bélgica

Atual campeã do mundo e favorita ao título, a Espanha começou a partida de forma avassaladora. As espanholas criaram uma série de chances e tiveram a jovem Vicky López, de apenas 18 anos, como referência no ataque.

Aos 21 minutos, Putellas abriu o placar após bela triangulação. No entanto, a resposta belga foi imediata: dois minutos depois, Vanhaevermaet subiu mais alto que a defesa e, de cabeça, deixou tudo igual.

O terceiro gol também saiu em bola aérea. Paredes aproveitou cruzamento preciso e testou firme para colocar as espanholas novamente em vantagem. O primeiro tempo terminou 2 a 1 para Las Soñadoras, com posse de bola superior a 80%.

Na segunda etapa, o jogo ganhou em intensidade e ficou mais aberto. Aitana Bonmatí arriscou de fora da área, mas mandou para fora. Aos 15 minutos, as belgas empataram em uma transição rápida: Hannah Eurlings driblou duas defensoras e finalizou com categoria para deixar tudo igual.

A Espanha, porém, retomou o controle e não demorou a matar o jogo. Ester González aproveitou assistência de Putellas para marcar o terceiro, e Caldenty, em sobra na área, ampliou para 4 a 2.

Na reta final, Cláudia Pina fez o quinto gol espanhol com grande chute de fora da área. Alexia Putellas ainda marcou o segundo gol dela no jogo e assumiu a artilharia do torneio, com três gols em dois jogos.

As espanholas ainda tiveram chance de aumentar a goleada, mas a partida terminou em 6 a 2.

Espanha x Bélgica pela Eurocopa Feminina. (Foto: Seleção Espanhola Feminina/Divulgação)

📋 FICHA TÉCNICA

ESPANHA 6 x 2 BÉLGICA

🏆 Eurocopa Feminina 2025

📍 Estádio: Stockhorn Arena, Thun - Suíça

📅 Data: segunda-feira, 7 de julho de 2025

⏰ Horário: 13h (horário de Brasília)

👥 Arbitragem: Katalin Kulcsár-HUN (árbitra), Anita Vad-HUN e Irina Pozdejeva-LIT (assistentes), Stéphanie Frappart-FRA (quarta árbitra), Tamás Bognár-HUN (VAR) e Momcilo Markovic-SER (assistente VAR)

🎯 Gols: