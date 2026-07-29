Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (29/07/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A quarta-feira (29) terá uma programação variada para os fãs de futebol, com partidas por seis competições diferentes ao longo do dia. Os destaques ficam para a rodada do Campeonato Brasileiro, os confrontos decisivos da Sul-Americana e uma série de amistosos internacionais. A agenda ainda conta com jogos do Campeonato Argentino, do Campeonato Paulista Feminino e da fase preliminar da Champions League.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 29 de julho de 2026):
Amistosos de Clubes
6h45 – Tottenham x Sydney – SportyNet (TV e YouTube)
7h – Cerezo Osaka x Borussia Dortmund – Xsports e SportyNet (YouTube)
14h – Villarreal x Al Ula – UOL (TV e YouTube) e UOL Play
15h30 – Como x Villarreal – UOL (TV e YouTube) e UOL Play
15h30 – Real Betis x Lyon – Xsports
17h – Al Ula x Como – UOL (TV e YouTube) e UOL Play
20h30 – Liverpool x Wrexham – SportyNet (TV e YouTube)
Champions League (playoffs)
12h – Kairat Almaty x Omonia Nicosia – Xsports
Campeonato Argentino
14h30 – Barracas Central x Aldosivi – Disney+
19h15 – Gimnasia y Esgrima x River Plate – ESPN 4 e Disney+
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Copa Sul-Americana
19h – Vasco x Independiente Medellín – ESPN e Disney+
21h30 – RB Bragantino x Sporting Cristal – Paramount+
21h30 – Cienciano x Lanús – Paramount+
➡️ Clique para assistir no Paramount+
Campeonato Paulista Feminino
19h – Palmeiras x Corinthians – Sportv
21h – Ferroviária x Taubaté – Paulistão (YouTube)
➡️ Clique para assistir no Sportv
Campeonato Brasileiro
19h30 – Internacional x Flamengo – Prime Video
19h30 – Mirassol x Remo – Premiere
21h30 – Vitória x Palmeiras – Globo, ge tv e Premiere
21h30 – Fluminense x Bahia – Globo e Premiere
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➡️ Clique para assistir na Prime Video
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