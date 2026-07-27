CBF altera a data dos jogos da Copa do Brasil Feminina Jogos que aconteceriam em agosto serão em outubro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou, nesta segunda-feira (27), a alteração nas datas-base da quinta fase da Copa do Brasil Feminina de 2026. Inicialmente programadas para acontecer nos dias 5 e 19 de agosto, as partidas das quartas de final foram transferidas para os dias 15 e 22 de outubro.

A mudança aconteceu para otimizar o calendário do futebol feminino, segundo a CBF. As datas estavam reservadas para a disputa da Libertadores Feminina, que ocorrerá entre 15 e 31 de outubro, mas não contarão com nenhuma das equipes que disputam a Copa do Brasil.

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Como os clubes brasileiros que participam do torneio continental não seguem vivos na disputa da Copa do Brasil, o período foi utilizado para a realização dos confrontos nacionais e não causará conflitos de agenda.

A medida visa ainda garantir o equilíbrio esportivo, a isonomia entre os participantes e aumentar a visibilidade comercial e de público do evento. A CBF informou que realizou estudos internos para assegurar que a alteração atendesse aos interesses da competição e das atletas envolvidas.

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Confira os próximos confrontos da Copa do Brasil Feminina

Taça da Copa do Brasil Feminina (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

A tabela detalhada com informações específicas sobre os locais das partidas, horários exatos e as grades de transmissão televisiva ainda será divulgada. Os confrontos desta fase já estão definidos e prometem grandes emoções, com destaque para o clássico carioca entre Flamengo e Fluminense.

Além do clássico, os demais embates das quartas de final serão:

Ferroviária x Red Bull Bragantino

Internacional x Atlético Mineiro

Bahia x São Paulo

Na dinâmica dos mandos de campo, as equipes do Flamengo, Ferroviária, Internacional e Bahia sediarão os jogos de ida. Já os duelos decisivos de volta, que definirão as semifinalistas da temporada, terão Fluminense, Red Bull Bragantino, Atlético Mineiro e São Paulo como mandantes.

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