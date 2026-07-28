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Brasileirão Feminino: veja os resultados da 13ª rodada e como ficou a tabela de classificação

A rodada teve fim nesta segunda-feira com a partida entre Bahia e Botafogo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
28/07/2026 18:26
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Jogadora do Botafogo marcando jogadora do Bahia por trás na disputa da bola
Bahia e Botafogo encerraram a rodada do Brasileirão nesta segunda-feira (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

A 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino chegou ao fim nesta segunda-feira (27), com a vitória do Bahia por 2 a 1 sobre o Botafogo, na Arena Cajueiro. O resultado encerrou a rodada e manteve o Corinthians na liderança da competição, enquanto o São Paulo assumiu a vice-liderança. O Bahia deu um passo importante rumo à classificação para as quartas de final.

Com apenas quatro rodadas restantes na primeira fase, a disputa pelas vagas no mata-mata segue equilibrada, principalmente entre o quarto e o nono colocado.

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Resultados da 13ª rodada

  • América-MG 0 x 1 Santos
  • Flamengo 2 x 2 Grêmio
  • Internacional 1 x 0 Fluminense
  • Cruzeiro 1 x 2 São Paulo
  • Mixto 0 x 0 Palmeiras
  • RB Bragantino 2 x 0 Atlético-MG
  • Corinthians 4 x 0 Vitória
  • Juventude 0 x 0 Ferroviária
  • Segunda-feira (27)
  • Bahia 2 x 1 Botafogo

Classificação após a 13ª rodada

    1.
  1. Corinthians – 31 pontos
    2. 2.
  2. São Paulo – 29
    3. 3.
  3. Palmeiras – 28
    4. 4.
  4. Bahia – 24
    5. 5.
  5. Internacional – 23
    6. 6.
  6. Ferroviária – 23
    7. 7.
  7. Flamengo – 23
    8. 8.
  8. Cruzeiro – 21
    9. 9.
  9. RB Bragantino – 20
    10. 10.
  10. Grêmio – 18
    11. 11.
  11. Santos – 17
    12. 12.
  12. Fluminense – 16
    13. 13.
  13. Atlético-MG – 12
    14. 14.
  14. Juventude – 10
    15. 15.
  15. Mixto – 8
    16. 16.
  16. América-MG – 6
    17. 17.
  17. Vitória – 6
    18. 18.
  18. Botafogo – 5

Com os resultados da rodada, Corinthians, São Paulo e Palmeiras seguem isolados nas primeiras posições. O Bahia ultrapassou adversários diretos e entrou na zona de classificação para as quartas de final, enquanto RB Bragantino ficou na nona colocação, apenas um ponto atrás do G-8. Na parte de baixo da tabela, Vitória e Botafogo permanecem na zona de rebaixamento, com América-MG sendo o primeiro time fora do Z-2.

Jogadoras de Bahia e Botafogo antes do jogo em foto com a arbitragem
Bahia e Botafogo encerraram a rodada do Brasileirão nesta segunda-feira (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

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