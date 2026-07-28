Brasileirão Feminino: veja os resultados da 13ª rodada e como ficou a tabela de classificação
A rodada teve fim nesta segunda-feira com a partida entre Bahia e Botafogo
A 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino chegou ao fim nesta segunda-feira (27), com a vitória do Bahia por 2 a 1 sobre o Botafogo, na Arena Cajueiro. O resultado encerrou a rodada e manteve o Corinthians na liderança da competição, enquanto o São Paulo assumiu a vice-liderança. O Bahia deu um passo importante rumo à classificação para as quartas de final.
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Com apenas quatro rodadas restantes na primeira fase, a disputa pelas vagas no mata-mata segue equilibrada, principalmente entre o quarto e o nono colocado.
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Resultados da 13ª rodada
- América-MG 0 x 1 Santos
- Flamengo 2 x 2 Grêmio
- Internacional 1 x 0 Fluminense
- Cruzeiro 1 x 2 São Paulo
- Mixto 0 x 0 Palmeiras
- RB Bragantino 2 x 0 Atlético-MG
- Corinthians 4 x 0 Vitória
- Juventude 0 x 0 Ferroviária
- Segunda-feira (27)
- Bahia 2 x 1 Botafogo
Classificação após a 13ª rodada
- Corinthians – 31 pontos
- São Paulo – 29
- Palmeiras – 28
- Bahia – 24
- Internacional – 23
- Ferroviária – 23
- Flamengo – 23
- Cruzeiro – 21
- RB Bragantino – 20
- Grêmio – 18
- Santos – 17
- Fluminense – 16
- Atlético-MG – 12
- Juventude – 10
- Mixto – 8
- América-MG – 6
- Vitória – 6
- Botafogo – 5
Com os resultados da rodada, Corinthians, São Paulo e Palmeiras seguem isolados nas primeiras posições. O Bahia ultrapassou adversários diretos e entrou na zona de classificação para as quartas de final, enquanto RB Bragantino ficou na nona colocação, apenas um ponto atrás do G-8. Na parte de baixo da tabela, Vitória e Botafogo permanecem na zona de rebaixamento, com América-MG sendo o primeiro time fora do Z-2.
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