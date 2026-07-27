Paulistão F e Copinha F terão novos nomes após FPF renovar com patrocinador
Novo patrocínio, válido até o fim de 2027, reforça investimentos em competições, formação de atletas e projetos de desenvolvimento da modalidade
A Federação Paulista de Futebol (FPF) renovou o acordo de patrocínio com a Petrobras até o final da temporada de 2027. Além de reforçar o investimento na formação de atletas, a extensão da parceria garante à estatal os naming rights de todas as competições, torneios e festivais femininos do estado de São Paulo, incluindo o Paulistão F e a Copinha F.
Brasileirão, Copa do Brasil e futebol feminino: CBF anuncia nova patrocinadora para competições até 2027
➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Com a mudança, o estadual, já em andamento, passa a se chamar Paulistão F Petrobras, enquanto o torneio de base do segundo semestre adota a marca Copinha F Petrobras. O acordo dá atenção especial a toda a cadeia de desenvolvimento da modalidade, acompanhando as atletas desde os primeiros passos no esporte até o cenário profissional.
— A parceria com a Petrobras vai muito além do desenvolvimento do futebol feminino por meio das competições. A parceria viabiliza projetos de formação, capacitação e experiências que efetivamente contribuem na rotina de desenvolvimento da modalidade no Estado de São Paulo. Temos muito orgulho de celebrar esta renovação, comprometidos e conectados com a evolução do futebol feminino — diz Kin Saito, Diretora Executiva de Futebol Feminino da FPF.
Outras competições também serão afetadas
Além dos naming rights do Paulistão F e da Copinha F, a Petrobras continuará presente em todas as competições femininas e ações de fomento e capacitação da modalidade promovidas pela FPF.
A parceria contempla as competições femininas Copa Paulista, Taça Paulistana, Paulistas Sub-15, Sub-17 e Sub-20, os Festivais Sub-12 e Sub-14, e o Brinca & Joga, um dia inteiro voltado ao fomento do esporte e do futebol feminino. Outra novidade é o Dia Delas em Campo, que prevê a visita de projetos sociais de futebol feminino a times profissionais e a inclusão do Paulista Feminino Sub-13.
Continuidade de fomento à formação esportiva
A parceria reúne iniciativas de formação esportiva, capacitação profissional, inclusão, educação e combate às desigualdades e às violências. Entre as ações estão cursos para treinadoras e lideranças femininas, atividades com atletas e profissionais de referência, campanhas contra o preconceito e a evasão esportiva, iniciativas ambientais e projetos de combate ao racismo.
A renovação também garante a continuidade das entregas de visibilidade da marca nos estádios, nas transmissões das partidas, nas plataformas digitais, nas premiações e nas ativações realizadas durante as competições.
Parceria de mais de dois anos
A Federação Paulista de Futebol (FPF) e a Petrobras renovaram até o final da temporada de 2027 a parceria iniciada em 2024. O novo acordo também garante a continuidade das entregas de visibilidade da marca nos estádios, nas transmissões das partidas, nas plataformas digitais, nas premiações e nas ativações realizadas durante as competições.
🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições
Tudo sobre
Lance! Negócios
Vozinha valoriza 900% e receberá valor considerado alto no Colo-ColoHá 1 hora
Lance! Negócios
GAT Official Launch Brasil 2026 confirma agenda estratégicaHá 6 horas
Palmeiras
Palmeiras fecha com novo patrocinador para o peito da camisa; saiba maisHá 1 dia
Vôlei
Brasil leva 'bolada' milionária pelo vice da Liga das Nações; veja valoresHá 1 dia
Lutas
Valter Walker bate recorde de Demian Maia e fatura bolada no UFCHá 1 dia
Vasco
Vasco anuncia casa de apostas como patrocinadora másterHá 2 dias
Mais LANCE!