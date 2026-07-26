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Camila Silva projeta 'realidade diferente' após Ferroviária tirar o Corinthians da Copa do Brasil

Zagueira exalta evolução da equipe e destaca momento decisivo na competição

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
26/07/2026 10:39
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Camila chutando a bola em jogo da Ferroviária
Camila em ação pela Ferroviária (Foto: Douglas Moretti)

A Ferroviária segue viva na briga pelo título da Copa do Brasil Feminina e já conhece o próximo desafio. Depois de eliminar o Corinthians, líder do Campeonato Brasileiro Feminino, com vitória por 1 a 0 nas oitavas de final, a equipe enfrentará o Red Bull Bragantino nas quartas da competição. O confronto foi definido em sorteio realizado pela CBF, que também estabeleceu que o Bragantino fará o primeiro jogo em casa, enquanto a decisão da vaga será na Arena Fonte Luminosa.

Em entrevista ao Lance!, a zagueira Camila Silva avaliou o momento vivido pela equipe, destacou a evolução da Ferroviária ao longo da temporada e projetou o confronto diante do Massa Bruta.

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Vitória sobre o Corinthians mudou o ambiente

Antes da classificação, a Ferroviária havia sido derrotada pelo Corinthians no Campeonato Paulista. Mesmo assim, Camila revela que a atuação serviu como combustível para o duelo decisivo pela Copa do Brasil.

— Apesar da derrota, nós fizemos um bom jogo pelo Paulista contra o Corinthians. Foi dentro daquilo que havíamos planejado em termos de desempenho geral. Isso nos trouxe confiança naquilo que estávamos construindo e fomos com a cabeça boa para o jogo decisivo contra elas pela Copa do Brasil — explicou.

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Camila entre duas jogadoras do Corinthians disputando a bola
Camila em ação pela Ferroviária contra o Corinthians (Foto: Douglas Moretti)

Eliminar uma das principais equipes do país também fortaleceu a confiança do elenco.

— Com certeza aumenta. Nós não eliminamos qualquer equipe, e sim uma das principais equipes do nosso país. E isso é fruto de todo o nosso trabalho, esforço e dedicação em todos esses dias — ressaltou.

Ferroviária mantém postura de candidata ao título

Mesmo com o impacto da classificação, Camila acredita que a Ferroviária já chegava à competição como uma das favoritas.

— Acredito que, antes disso, nós já éramos vistas como uma das principais favoritas, porque, além da Ferroviária ser uma das principais equipes do país, nós somos as atuais vice-campeãs da Copa do Brasil, que voltou a existir no ano passado — afirmou.

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Além disso, a zagueira vê a vitória sobre o Corinthians como um marco para mudar o histórico recente entre os clubes.

— Sabemos que nosso retrospecto contra o Corinthians não era dos melhores, e agora queremos e estamos construindo uma realidade diferente — declarou.

Pausa no calendário ajudou na evolução da equipe

Segundo a defensora, o período sem jogos foi importante para corrigir detalhes que a sequência intensa de partidas não permitia trabalhar.

— Com certeza ajudou. A maratona de jogos não nos permitia parar para trabalhar alguns aspectos importantes do jogo, incluindo a parte física, então essa pausa nos deu tempo hábil para focar em tudo o que precisávamos melhorar individualmente e como equipe — afirmou.

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Camila acredita que esse período refletiu diretamente no crescimento coletivo da Ferroviária.

— Acredito que estamos encorpando como equipe, ganhando uma maturidade e uma casca que fazem diferença no jogo. Acho que precisamos seguir nessa toada — completou.

Reencontro com o Bragantino

Na primeira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, a Ferroviária acabou derrotada pelo Bragantino. Para Camila, porém, o cenário agora é completamente diferente.

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— Entendemos que a partida que tivemos contra o Bragantino nesse ano foi a primeira da temporada. Houve mudanças no nosso elenco e estávamos nos adaptando umas às outras, e as atletas novas ao nosso estilo de jogo. Além disso, o Bragantino é uma equipe muito qualificada, naquele confronto elas executaram bem o que planejaram e foram felizes no resultado. Para os próximos jogos contra elas precisamos construir uma realidade diferente da que foi no primeiro confronto desse ano e vamos trabalhar muito para isso — destacou.

Decisão fora e presença do VAR

O sorteio definiu que a Ferroviária decidirá a classificação fora de casa. Apesar disso, a zagueira afirma que o grupo encara o desafio com naturalidade.

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— Vemos como algo que estávamos sujeitas, já que se tratava de um sorteio. Mas a nossa ideia é trabalhar para ganhar os dois jogos, que o fator casa nos ajude no primeiro jogo e que para o segundo a gente vá com a confiança construída no primeiro — disse.

Outra novidade nas quartas de final será a utilização do árbitro de vídeo (VAR), algo comemorado pela defensora.

— É muito bom que haverá a presença do VAR. Isso torna o jogo mais vigiado, auxilia a arbitragem para que os erros sejam minimizados e, consequentemente, nos dá uma tranquilidade maior de que haverá justiça dentro do jogo — avaliou.

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Objetivo é disputar todas as finais da temporada

Além da Copa do Brasil, a Ferroviária segue na disputa do Campeonato Brasileiro e do Campeonato Paulista. Para Camila, o foco é administrar bem a sequência de jogos sem perder de vista a ambição do clube.

— Nós precisamos trabalhar com inteligência dentro dos jogos que temos pela frente e dentro de todos os campeonatos, entendendo a importância de somar pontos o quanto antes para que possamos fazer escolhas mais tranquilas lá na frente. Nossa meta é chegar na final de todos os campeonatos, e nossa mente está nisso, entendendo que isso se constrói jogo a jogo — concluiu.

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Camila chutando a bola em jogo da Ferroviária
Camila em ação pela Ferroviária (Foto: Douglas Moretti)

O que vem por aí na Ferroviária

Antes do duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil Feminina contra o Red Bull Bragantino, a Ferroviária ainda terá três compromissos pela frente. A equipe enfrentará Juventude e Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, além do Taubaté, pelo Paulistão Feminino. A CBF ainda não confirmou as datas e horários dos confrontos, mas a previsão é de que os jogos das quartas da Copa do Brasil sejam disputados nos dias 5 e 19 de agosto, conforme as datas-base do calendário da competição.

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