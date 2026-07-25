Flamengo recusa pedido da Fifa e não cederá o Ninho do Urubu para a Copa do Mundo Feminina de 2027 Rubro-Negro manterá o CT exclusivo para o elenco profissional durante o Mundial

O Flamengo definiu que o Ninho do Urubu não será utilizado como centro de treinamento na Copa do Mundo Feminina de 2027. A decisão foi comunicada à Fifa durante o processo de inspeção das estruturas que poderão receber as seleções participantes do torneio, previsto para acontecer entre 24 de junho e 25 de julho.

Segundo informações do "Ge" a diretoria rubro-negra optou por manter o CT exclusivo para o elenco profissional masculino, mesmo durante a interrupção das competições nacionais. O entendimento interno é de que o período sem jogos será curto e utilizado para descanso e preparação da equipe para a sequência da temporada. A reportagem do Lance! entrou em contato com o clube para saber sobre o posicionamento quanto à decisão e aguarda a resposta.

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Flamengo mantém planejamento para o elenco

Apesar da pausa no calendário do futebol brasileiro durante o Mundial, o planejamento do Flamengo prevê apenas alguns dias de férias antes da reapresentação dos jogadores. Com isso, a utilização do Ninho do Urubu por uma seleção participante da competição foi descartada.

A posição já foi apresentada à Fifa, que aceitou a justificativa do clube. Ainda assim, as partes continuam dialogando sobre outro tema importante para a organização do torneio: a possibilidade de o Maracanã ser liberado antecipadamente para adequações e preparação do estádio.

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Treino do Flamengo no CT Ninho do Urubu (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

Rivais negociam utilização de seus centros de treinamento

Enquanto o Flamengo optou por preservar sua estrutura, os demais grandes clubes do Rio de Janeiro seguem em negociações com a Fifa.

O Botafogo e o Fluminense discutem a inclusão de seus centros de treinamento na lista oficial de bases para as seleções. Já o Vasco avalia a utilização de São Januário como local de treinamentos durante a competição.

As visitas fazem parte da fase de inspeções conduzida pela entidade máxima do futebol, que busca definir os centros de treinamento que atenderão às delegações ao longo do Mundial.

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Fifa ainda definirá lista oficial

A Fifa já divulgou uma relação inicial com 38 centros de treinamento espalhados pelo Brasil, mas novas vistorias serão realizadas antes da confirmação definitiva dos locais que receberão as seleções.

A Copa do Mundo Feminina de 2027 será a primeira disputada no Brasil e contará com 32 seleções. O torneio acontecerá entre 24 de junho e 25 de julho, reunindo equipes de todos os continentes em diferentes cidades-sede.

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Confira lista divulgada:

Granja Comary, Teresópolis (Rio de Janeiro) Estádio Kleber Andrade, Cariacica (Espírito Santo) Centro de Formação de Atletas Presidente Laudo Natel, Cotia (São Paulo) Estádio Dr. Novelli Junior, Itu (São Paulo) Estádio Municipal Agnaldo Bento dos Santos, Porto Seguro (Bahia) Centro de Treinamento do Retrô Futebol Clube Brasil, Camaragibe (Pernambuco) Centro de Treinamento do Brasiliense F.C. SAF, Brasília (Distrito Federal) Centro de Capacitação Física (CECAF), Brasília (Distrito Federal) Estádio Juscelino Kubitschek (Estádio JK), Brasília (Distrito Federal) Clube Futebol com Vida SAF, Viamão (Rio Grande do Sul) Estádio Rei Pelé, Maceió (Alagoas) CT Dartanhã, Guararema (São Paulo) Escola de Educação Física do Exército (EsEFEx), Rio de Janeiro (Rio de Janeiro) Estádio Municipal Martins Pereira, São José dos Campos (São Paulo) Arena América (América de Natal), Natal (Rio Grande do Norte) Sindipol/ES, Vitória (Espírito Santo) Associação Esportiva e Recreativa Tubarão (AERT), Vitória (Espírito Santo) Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, Goiânia (Goiás) Centro de Treinamento do Vila Nova FC, Goiânia (Goiás) Estádio Anníbal Batista de Toledo, Aparecida de Goiânia (Goiás) Estádio Estadual Governador Lourival Baptista (Batistão), Aracaju (Sergipe) Oto Hotel Resort Convention & Spa Ltda, Itu (São Paulo) Estádio Santa Cruz, Ribeirão Preto (São Paulo) Estádio Municipal Walter Ribeiro (CIC), Sorocaba (São Paulo) Estádio Joaquim Henrique Nogueira (Arena do Jacaré), Sete Lagoas (Minas Gerais) Estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), Londrina (Paraná) Centro de Treinamento do Maringá Futebol Clube, Maringá (Paraná) Estádio Francisco Stédile (Centenário), Caxias do Sul (Rio Grande do Sul) Clube Atlético Sorocaba, Sorocaba (São Paulo) Centro de Treinamento Rei Pelé, Santos (São Paulo) Centro de Treinamento Erasmo Alves Ribeiro (Serra Branca), Campina Grande (Paraíba) Estádio Dr. Hercílio Luz (Gigantão das Avenidas), Itajaí (Santa Catarina) CT Esporte Clube Juventude, Caxias do Sul (Rio Grande do Sul) Centro de Treinamento da Portuguesa, São Paulo (São Paulo) Centro de Treinamento Bayard Osna, Curitiba (Paraná) Parque Esportivo Montanha dos Vinhedos, Bento Gonçalves (Rio Grande do Sul) Estádio Major Antônio Couto Pereira, Curitiba (Paraná) Instituto Bosco Brasil Bindá (3B), Manaus (Amazonas)

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