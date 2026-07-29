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Ex-Botafogo, Bebê celebra ida ao futebol espanhol: 'Muito motivada'

Jogadora assinou com o Madrid CFF, da primeira divisão da Liga F

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
29/07/2026 11:41
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Débora Bebê apresentada no Madrid CFF, da Espanha
Débora Bebê apresentada no Madrid CFF, da Espanha (Foto: Divulgação)

A meio-campista Débora Bebê iniciou oficialmente um novo capítulo da carreira nesta quarta-feira (29) ao ser anunciada pelo Madrid CFF, da Espanha. Contratada em definitivo após três temporadas no Botafogo, a atleta de 22 anos destacou a gratidão pelo período vivido no clube carioca e afirmou chegar ao futebol espanhol motivada para corresponder às expectativas.

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Cria das categorias de base do Botafogo, Bebê participou do processo de crescimento do futebol feminino alvinegro nos últimos anos. Campeã do Campeonato Brasileiro Sub-20 em 2025, ela também se consolidou na equipe principal, disputando 40 partidas e marcando seis gols, além de receber convocações para a Seleção Brasileira principal.

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Em mensagem publicada após a transferência, a jogadora relembrou a passagem pelo clube carioca e agradeceu pelo desenvolvimento dentro e fora de campo.

– Sou muito grata por tudo o que vivi no Botafogo. Foi um período de muito aprendizado, evolução e amadurecimento, onde pude crescer como atleta e como pessoa. Levo comigo grandes lembranças e pessoas que fizeram parte dessa caminhada – afirmou.

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Bebê viverá novo desafio na Liga F

Agora, Bebê defenderá o Madrid CFF, equipe da cidade de San Sebastián de los Reyes que disputa a Liga F, a primeira divisão do futebol feminino espanhol, além da Copa de la Reina. O clube terminou a última edição do campeonato nacional na décima colocação e conta atualmente com a zagueira brasileira Mônica Hickmann no elenco.

Ao comentar a chegada ao novo time, a meio-campista destacou a motivação para viver a primeira experiência fora do Brasil e ressaltou o compromisso em ajudar a equipe durante a temporada.

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– Chego ao Madrid CFF muito feliz, motivada e com muita vontade de fazer uma grande temporada. Sei da responsabilidade de vestir essa camisa e estou preparada para dar o meu melhor, ajudar a equipe a conquistar seus objetivos e seguir evoluindo na minha carreira – declarou.

O Madrid CFF apresentou Bebê como uma jogadora de boa qualidade técnica, capacidade de atacar os espaços e presença ofensiva, características que chamaram atenção durante sua passagem pelo futebol brasileiro.

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Débora Bebê apresentada no Madrid CFF, da Espanha
Débora Bebê apresentada no Madrid CFF, da Espanha (Foto: Divulgação)

Trajetória até o futebol espanhol

Natural do Recife, Bebê iniciou a carreira no Ipojuca e passou por Náutico e Sport antes de chegar ao Botafogo. No clube pernambucano, conquistou o Campeonato Pernambucano de 2022, participou da campanha de acesso à Série A2 e terminou como artilheira da equipe na competição em 2023.

Já no Botafogo, fez parte da campanha que levou a equipe à elite do Campeonato Brasileiro feminino, marcando um dos gols na partida decisiva pelo acesso. Além da participação na equipe profissional, também integrou a geração campeã do Brasileiro Sub-20 de 2025, consolidando seu espaço no elenco principal antes da transferência para o futebol espanhol.

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Bebê é a segunda contratação anunciada pelo Madrid CFF nesta janela de transferências e se torna a primeira jogadora contratada pelo clube diretamente de uma equipe estrangeira para a temporada 2026/27.

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