Eleita duas vezes melhor jogadora do mundo, Alexia Putellas não para de fazer história no Barcelona. Nesta quinta-feira (1), a espanhola se tornou a maior goleadora da história do clube, com 149 gols.

Putellas tem forte identifcação com a equipe catalã e está no clube desde a temporada 2012/2013. Ela fez um dos gols do Barça na vitória diante do Levante Badalona, por 2 a 0, pelo Campeonato Espanhol.

A meia-atacante superou Jenni Hermoso, ex-Barcelona e hoje no Tigres, do México. Na atual temporada, são 19 gols e 14 assistências em 34 partidas.

O Barcelona está na liderança da Liga F, como é chamado o Campeonato Espanhol Feminino, com 75 pontos, quatro a mais que o rival, o Real Madrid, vice-líder. As catalãs também brigam pela taça da Champions League, diante do Arsenal, em 24 de maio, em Lisboa.

Pela seleção da Espanha, Putellas acumula Copa do Mundo e Liga das Nações. Foi eleita duas vezes melhor jogadora do mundo pelo Prêmio Bola de Ouro (2021 e 2022) e duas vezes melhor do mundo pela Fifa.

Títulos de Alexia Putellas pelo Barcelona

Liga dos Campeões da UEFA (3): 2020–21, 2022–23, 2023–24

2020–21, 2022–23, 2023–24 Primera División (8): 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2019–20, 2020–21, 2021–22, 2022–23, 2023–24

2012–13, 2013–14, 2014–15, 2019–20, 2020–21, 2021–22, 2022–23, 2023–24 Copa da Rainha (8): 2013, 2014, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2024

2013, 2014, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2024 Supercopa da Espanha (4): 2019–20, 2021–22, 2022–23, 2023–24

2019–20, 2021–22, 2022–23, 2023–24 Copa da Catalunha (7): 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

